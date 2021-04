“Quando tornerò” di Marco Balzano. Un romanzo intenso sul dramma degli “orfani bianchi”

Ascolta questo articolo

La Recensione

“Quando tornerò”, l’ultimo romanzo di Marco Balzano, racconta una storia che ha per protagonista una categoria sociale spesso invisibile ai più, eppure preziosissima: quella delle collaboratrici domestiche straniere, in gran parte badanti. Sono donne che emigrano per cercare un lavoro stabile in Italia, lasciando quasi sempre la famiglia nel Paese d’origine, dove tornano – se va bene – per pochi giorni di vacanza, mentre durante il resto dell’anno fanno assistenza ad anziani non autosufficienti, che vengono a loro affidati quando la famiglia non può prendersene cura direttamente.

“L’Occidente – scrive l’autore nella postfazione – dopo aver fatto incetta di manodopera e risorse, va sempre più a caccia di cure e così, se le braccia servono prima di tutto ad accudire gli anziani, i bambini, i malati, si preferiscono braccia di donne”.

L’enorme richiesta in Europa occidentale vede infatti continue partenze di pullman dai villaggi dell’Albania, della Romania e della Moldavia carichi di donne generalmente giovani, che si trasferiscono stabilmente nelle abitazioni italiane come badanti, colf, babysitter. Lo stipendio viene mandato quasi tutto a casa, perché là ci hanno lasciato, insieme al loro cuore e ai loro ricordi, figli, mariti e genitori anziani.

La protagonista del romanzo è una di loro. Si chiama Daniela ed una notte decide di partire, lasciando in Romania due figli ed il marito disoccupato. La storia, come tante altre di Balzano, si concentra sul complesso legame tra madri e figli.

“Il rapporto con la madre – dice Balzano in un’intervista – nasce sempre come un’unità e finisce sempre con un distacco. La madre è destinata a diventare uno strappo e dunque in qualche misura una delusione o una nostalgia per una relazione che non sarà mai più completa”.

La relazione a distanza che coinvolge Daniela e i suoi figli, Manuel e Angelica, è infatti difficile e si sfilaccia progressivamente. Agli occhi dei figli lei è una madre che li ha abbandonati e traditi, che è andata a prendersi cura degli altri, lasciando a se stessi i suoi familiari. Non a caso, i bambini delle badanti dell’Est Europa vengono chiamati “orfani bianchi” o “children home alone”.

“Se la migrazione di queste donne – scrive l’autore – comporta generalmente un miglioramento delle condizioni economiche della famiglia, il prezzo più alto si paga sul piano affettivo e relazionale, sulla ridefinizione della propria identità, e, soprattutto, sull’allontanamento dai figli”.

“Quando tornerò” è profondo e commovente, non giudica ma pone tante domande. Cosa deve fare una madre per far sentire i figli al sicuro ed amati? Andare lontano per guadagnare abbastanza da garantire loro una vita decente oppure restare, anche se ciò può compromettere il futuro e gli studi dei suoi ragazzi? Quanto tempo una relazione affettiva può durare a distanza? Fare la madre ed essere madre sono la stessa cosa?

“Se non capisci tua madre, è perché ti ha permesso di diventare una donna diversa da lei”.

La Scheda

“Quando tornerò” di Marco Balzano, Einaudi, 2021, pp.208.