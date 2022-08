Quando nel 1850 a Lugagnano ci si lamentò con il Comune per i bambini che giocavano a pallone per strada

Il gioco del pallone è sempre stato lo sport più amato, non solo per i ragazzini, che da sempre hanno trovato il modo di praticarlo anche in condizioni precarie.

Poco impegno economico, nessuna necessità di grandi programmazioni, facilità di trovare aderenti alla composizione delle improvvisate squadre contrapposte. E, soprattutto negli anni passati, ogni terreno risultava adatto.

Gli storici del Baco che stanno analizzando documenti del periodo storico del Lombardo Veneto per ricostruire la vita a Sona in quegli anni, hanno scoperto che anche allora pallone e viabilità non andavano d’accordo.

Il 23 aprile del 1850 alcuni notabili di Lugagnano, possidenti e commercianti, abitanti nelle vie di Mezzo e Piazza, inviarono una petizione alla deputazione comunale (quella che oggi è la giunta) segnalando che dei bambini giocavano spesso a pallone nelle vie adiacenti alla chiesa parrocchiale.

La lettera (che riproduciamo qui sotto), su carta bolla da 15 centesimi di Lira Austriaca, era firmata, fra gli altri, anche dal curato don Francesco Tomelleri.

I firmatari richiedevano che la deputazione comunale “voglia riparare i danni non piccoli che vengono cagionati non solo ai caseggiati posti nella contrada da Levante a Ponente davanti alla Chiesa Parrocchiale ma anche per ischivare un qualche dispiacere essendo la contrada stretta e frequentata da creature e che per giunta anche la Scuola delle fanciulle ha il suo ingresso sulla contrada stessa. I sottoscritti implorano questa Deputazione, col favore della legge che al più presto intervengano a procedere con gli opportuni rimedi”.

In quegli anni Lugagnano aveva 438 abitanti ed era un piccolo agglomerato di case raggruppate attorno alla chiesa Parrocchiale. Sembra assai strano che, con una viabilità esclusivamente pedonale, il problema di una pallonata potesse sembrare evento rischioso.

Ci aveva fatto piacere qualche anno fa leggere la notizia di un’iniziativa di un Comune italiano che aveva deciso di apporre sulle strade cartelli con la scritta: “Rallentare, qui i bambini giocano ancora per strada”.

Nei centri abitati ai nostri giorni non è più possibile giocare a pallone. C’è da chiedersi, se i nostri bambini se da smanettatori su internet, ritornassero a giocare a pallone sulle strade secondarie e senza traffico sarebbero ben visti dai nostri concittadini?