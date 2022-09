Quando negli anni Settanta Palazzolo si divertiva alla “Festa rionale della Gatta”

Finalmente dopo due anni di incertezza sembra che sia tornato il tempo per fare festa, per riunire la gente e riproporre quelle occasioni tanto richieste dalle comunità che popolano i nostri paesi. Questa estate sono quindi ripartite a spron battuto le tanto amate sagre con le loro tradizioni, con la musica dal vivo, con i chioschi di beneficenza e gli stand gastronomici, con i divertimenti per i bambini e con quella sana voglia di aggregazione e condivisione sociale che il lavoro instancabile dei volontari permette ogni anno.

Ogni paese ne ha una, solitamente legata ai santi protettori della parrocchia. Nel caso di Palazzolo la sagra è intitolata a San Luigi e Santa Costanza, protettori della gioventù e si tiene nel fine settimana della seconda domenica di settembre con un format consolidato di cinque giorni, che ha il suo fulcro nel campo sportivo parrocchiale, ma che prevede altre attrazioni in piazza Vittorio Veneto e lungo le vie del paese.

Ma c’è stato un tempo, qualche anno fa, in cui sotto la torre scaligera denominata familiarmente “El Campanil”, c’era un notevole fermento di iniziative legate anche alle fiorenti attività imprenditoriali di cui il paese beneficiava, ed un gruppo di volontari decise di dare il via ad una nuova festa in un luogo inedito e con una nuova collocazione nel calendario; fu denominata “Festa rionale della Gatta” e la prima edizione si svolse nel luglio del 1977.

Gli organizzatori festeggiano al chiosco la buona riuscita di una delle prime edizioni della festa. Sopra, esibizione in costume dei ragazzi della scuola di danza.

In quegli anni il parroco don Brunelli stava per raggiungere la fine del suo ventennale servizio a Palazzolo (avrebbe lasciato la parrocchia nel 1981) e probabilmente gli stavano venendo a mancare gli stimoli e le energie per organizzare la consueta sagra settembrina. C’era bisogno di nuove idee e perciò l’iniziativa partì da un gruppo di artigiani, i quali si erano sempre resi disponibili come volontari e che quindi sapevano come muoversi.

Ecco, quindi come nacque questo nuovo appuntamento di svago per la popolazione in un ambito un po’ più raccolto (l’incrocio tra via Gatta e via Monte Paul), in un periodo diverso (alla fine del mese di luglio) per una durata di soli tre giorni e con attrazioni diverse dalla consueta sagra che comunque restava in programma.

Si decise di usare la denominazione di “Festa rionale” e la località, forse l’unica vera e propria contrada del paese, fu scelta anche per un risvolto storico; “andare in Gatta” era un’espressione che risaliva a parecchi anni prima, quando proprio nell’incrocio suddetto vi era un’area incolta recintata con degli alti alberi di gelso (La Petorina dei Ferari). In questo luogo, nelle calde serate di estate del dopoguerra, ci si ritrovava per stare al fresco, per fare qualche canto accompagnato dalla fisarmonica, per fare quindi, nelle ristrettezze di allora, un po’ di festa.

La partenza della corsa dei cavalli pony.

La “via Gatta” deve il suo nome non solo al simpatico felino domestico raffigurato in un quadro esposto durante i giorni di festa, ma al toponimo che in tempi lontani indicava una zona dove convergevano corsi d’acqua. In effetti ancora nel 1977 nei pressi dell’incrocio era presente un pozzo dove si poteva attingere della fresca acqua potabile ed è memoria comune che dal retrostante monte Belvedere spesso scendessero dei rivoli d’acqua successivamente interrati.

Franco Tacconi, allora tra i responsabili nell’organizzazione e che vedeva svolgersi proprio davanti al suo negozio di abbigliamento la festa, racconta che tanti artigiani e muratori si impegnarono duramente nell’allestire le strutture anche se, ovviamente, qualche residente ebbe da ridire per la confusione ed il disagio che ovviamente ne derivavano.

E’ difficile ricordare i nomi di chi era maggiormente coinvolto, ma sicuramente coloro che in “Gatta” ci abitavano o avevano il suo laboratorio, erano tra i più attivi, per cui si ricordano i contributi di persone che ci hanno lasciato come Ferruccio Manzati, Angelo Bagnara, oltre che di Giuseppe Fasoli (Bepo Slitta), Emanuele Fiorini, Giuseppe Manara, Nando Fasoli e tantissimi altri ancora.

Ciò che rendeva particolare la manifestazione era il suo carattere familiare, senza grossi vincoli né protocolli. Si veniva per stare in compagnia, mangiare un risotto o bere un bicchiere di vino distribuito dal piccolo chiosco preparato dal fabbro Pinali. Non vi erano grosse ambizioni di incasso: il ricavato del chiosco era l’unica fonte di introito per gli organizzatori e con quella si coprivano le contenute spese e si veniva poi per ascoltare la musica garantita da un complesso di liscio che ogni sera cambiava.

Grazie all’impegno di Amelio Negri, che ne sceglieva accuratamente i pannelli, veniva anche montata una speciale pedana in legno proprio nel centro dell’incrocio. Questo era l’elemento rappresentativo della festa che balzava subito agli occhi del visitatore, una struttura ampia e sicura in cui decine di coppie si lanciavano ogni sera in allegre evoluzioni di ballo.

Per i più giovani si fece una scelta particolare; non c’erano giostre né pesca di beneficenza e nemmeno i fuochi d’artificio, ma si pensò di coinvolgerli con una serie di iniziative ludico/sportive. Per i più piccoli vennero organizzate delle semplici gare come il tiro alla fune, la corsa dei sacchi ed il classico gioco della pignatta dove un bambino bendato e con un elmetto protettivo da cantiere doveva con un bastone rompere dei vasi di terracotta appesi a due metri da terra per ottenere il premio nascosto all’interno. Molto attraenti e spettacolari furono anche le gare degli automodelli con motore a scoppio radiocomandati, che sfrecciavano in un tracciato delimitato da vecchi pneumatici che garantivano sempre una certa cornice di pubblico, formato anche da adulti appassionati da questa disciplina.

Una fase della gara con gli automodelli.

Un’altra iniziativa, che diventò un appuntamento fisso, era l’esibizione dei giovani ballerini di una vicina scuola di danza: grazie alla meravigliosa pedana avevano la possibilità di dimostrare le loro abilità in sfavillanti costumi sulle note di armoniosi walzer o in coinvolgenti balli di gruppo.

Un capitolo a parte erano le manifestazioni sportive che nei vari anni si sono disputate. Tanti ricordano la gara ciclistica a cronometro su un percorso che partiva da via Gatta, circondava il paese e aveva nella salita di via Piave il suo punto saliente. Erano previste varie categorie, e tra un’ala di folla a percorrere il giro di inaugurazione fu chiamato Pietro Guerra, ex ciclista professionista vincitore di due titoli mondiali ed un argento olimpico nella cronometro a squadre oltre che di tappe al Tour de France e alla Vuelta spagnola.

Un’altra esibizione sportiva un po’ insolita che fu organizzata negli anni è stata la corsa dei cavalli pony sul circuito stradale, già utilizzato per le gare di go-kart tempo prima. Il gruppo di fantini con divise variopinte sui sulky e un gran numero di cavallini scattanti sono rimaste per molto tempo negli occhi e nella memoria dei bambini rapiti da quello spettacolo.

La fantasia nel proporre sempre qualcosa di nuovo ha poi portato, verso la fine degli anni Ottanta, a varie edizioni della staffetta podistica a squadre 4 x 2500. In orario preserale, per sfuggire dal caldo di luglio, si cimentavano in questa disciplina squadre di 4 atleti che dovevano percorrere due giri di un circuito cittadino di 1250 metri. Vi erano premi in danaro per i migliori classificati oltre che premi a sorpresa per le squadre femminili. Per tutti i partecipanti, comunque era riservato il tradizionale buono per un risotto ed una bottiglia di vino doc.

Da questi esempi si percepisce il carattere genuino e schietto che faceva da guida alla manifestazione, che durò per una quindicina di anni con un successo costante. Nei primi anni Novanta però cominciarono i problemi, la crescente burocrazia, una certa stanchezza degli operatori ed un pubblico alla ricerca di divertimenti un po’ più strutturati fecero desistere gli organizzatori dall’impegno annuale.

Con una scelta che ne testimonia la volontà di non tradire la comunità, si decise di regalare il chiosco al comitato della sagra parrocchiale, che lo utilizzò poi per parecchi anni, e di devolvere in beneficenza quanto era avanzato in cassa.

Con un po’ di rimpianti è quindi calato in fretta il sipario su una festa rionale che tanti bei ricordi ha lasciato agli abitanti di Palazzolo e a chi da fuori ne faceva un appuntamento fisso. Forse qualcuno ancora oggi passando dall’incrocio torna con la memoria alle tante calde serate estive con la musica come sottofondo e con una sincera voglia di stare assieme, di socializzare. Una voglia che, speriamo, ritorni presto in tutti noi.