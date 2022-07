Quando d’estate andavamo in colonia

Ormai forse pochi se ne ricordano, e molto probabilmente i più giovani nemmeno ne hanno mai sentito parlare, ma c’erano una volta le colonie aziendali. Quelle della partenze dalla piazza della chiesa in corriera, delle foto in bianco e nero, dei bimbi tutti in fila, delle canzoni la sera prima di cena e del pane e cioccolato la domenica. Quelle dove il mare o la montagna tanti bambini non li avevano proprio visti mai.

Nate inizialmente alla fine dell’Ottocento per ospitare bimbi affetti da malattie tubercolari, grazie alla funzione curativa sui piccoli dell’aria buona, del mare e del sole, videro negli anni Trenta, in pieno regime fascista, aggiungersi alla funzione sanitaria quella educativa e di propaganda. Nel 1927 in Italia i bambini ospitati erano 54 mila mentre nel 1938 il numero arrivò a 772 mila in 4357 colonie sparse sul territorio nazionale, ma concentrate soprattutto sul litorale toscano e romagnolo.

Ma fu nel dopoguerra, a partire dagli anni ’50, che la colonia divenne veramente un’istituzione dell’estate italiana, quando fu messo l’accento soprattutto sulla loro funzione ricreativa e sociale. In quegli anni, principalmente nelle località di mare ma non solo, la costruzione delle colonie è inarrestabile: sono gestite da enti pubblici, religiosi ed aziende e realizzate senza grandi pretese architettoniche, spesso assomigliano ad alberghi molto modesti.

Nate inizialmente – come si diceva – per consentire il soggiorno al mare o in montagna ai bambini di famiglie svantaggiate, le colonie estive hanno avuto il loro boom quando si sono trasformate in occasioni di vacanza per i figli dei dipendenti di grandi aziende come Eni, Agip, Enel, FIAT e Olivetti. Anche nel territorio veronese non mancavano aziende, o realtà come Confindustria, che organizzavano colonie per i figli dei loro dipendenti, sia al mare sia in località delle nostre montagne, come Tenuta Cervi a San Zeno di Montagna.

Erano settimane di vacanza nelle quali certo non mancava la disciplina, allora molto in voga, e non vi era nulla nell’organizzazione delle giornate che fosse lasciato all’imprevisto. Non esistevano giornate inattive, vuote. C’erano sempre un sacco di cose da fare, con orari precisi. Giochi di squadra e sport, camminate e attività di gruppo, lavoretti e spettacolini serali. Le attività andavano fatte e non si poteva sgarrare. I regolamenti erano severi, oggi forse impensabili, ma chi ci è stato racconta ancora del piacere della condivisione, con amicizie forti che nascevano proprio in quelle estati e che sarebbero durate una vita intera.

“Caro bagnino, aprici il cancello, che il tempo è bello, che il tempo è bello… Oh quanto ci dispiace lasciar la colonia, la signorina è buona e ci voleva ben”. Questa una delle tante canzoncine che venivano cantate dai bambini al momento di lasciare la colonia nella quale avevano passato giorni felici e spensierati. E prima di tornare ognuno andava alla ricerca di un semplice souvenir per i genitori da portare a casa.

Immagini di scarpe allineate fuori dalle porte, di file di lettini sulla sabbia e nelle camerate, di pantaloni corti e calzettoni lunghi per le camminate lungo i monti, odori e sapori di minestra della mensa, di sugo di pomodoro, di marmellata con il pane per merenda. Visioni antiche di un mondo dimenticato che ci ricordano che alcuni decenni fa i bambini e gli adolescenti passavano le vacanze diversamente dagli adolescenti di oggi, chiedendo poco perché poco si aveva.

Una realtà, quella delle colonie, che termina alla fine degli anni Settanta: le famiglie grazie al boom economico vedono finalmente aumentare i loro redditi e quindi iniziano ad organizzarsi le vacanze autonomamente. Ed il soggiorno in colonia diventa, quasi di colpo, relegato a quelle foto di un mondo che non c’è più.

Ma rimane la loro memoria. Perché quelle colonie costituirono realmente esperienze sociali e prime visioni di un welfare concreto che forse iniziamo a rimpiangere in questa torrida estate del 2022, stagione complessa di difficoltà economiche per tante famiglie e di troppi bambini ai quali anche sul nostro territorio è brutalmente negato l’accesso a momenti di svago e di leggerezza.