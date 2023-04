Qualche consiglio (non richiesto) al sindaco di Sona che verrà

Un cittadino che assume il ruolo di sindaco si trova catapultato in un mondo complesso e, in molti casi, inaspettato.

Il Comune di Sona andrà al voto a breve e chi dei candidati in lizza per la carica di sindaco sarà eletto si renderà conto, in tempi molto brevi, che dovrà gestire problemi che neppure immaginava vi fossero, pur avendo già svolto, in passato, incarichi amministrativi.

Al candidato, passato al ruolo di eletto, facciamo quindi i migliori auguri di buon lavoro e ci permettiamo di fornirgli alcuni suggerimenti, non richiesti.

Dovrà innanzitutto aver sempre presente che il suo ruolo è pro tempore e su delega di un voto democratico popolare, di maggioranza. Facendo proprie queste considerazioni capirà di dover amministrare con prudenza, senso del limite, aperto all’ascolto dei pareri e dei giudizi dei cittadini, titolari del mandato, che si esprimeranno attraverso i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza o direttamente, in pubblici confronti.

Se vorrà ottenere buoni risultati, per il bene comune, dovrà porre molta attenzione soprattutto a due fattori: la gestione collegiale dell’attività del gruppo che reggerà con lui le sorti dell’attività amministrativa ed a non essere travolto dalla routine, avendo sempre presenti gli obiettivi che il programma, presentato in campagna elettorale, gli impone di dover raggiungere.

Dovrà sempre ricordare inoltre che molti, da più parti, gli suggeriranno come procedere ma essendo sua la responsabilità dei risultati dovrà mantenersi autonomo nelle scelte, ricordando che i “no”, difficili da pronunciare, alla distanza sono spesso più fruttuosi dei “si”.

Sarà ugualmente importante che tenga sempre presente che il ruolo del sindaco non copre ogni aspetto della vita civica e sociale del Comune. Il Sindaco non è uno sceriffo, non un’assistente sociale, non un collocatore e, non dovrebbe neppure svolgere ruoli da politico. Disperdere l’attività quotidiana in molteplici rivoli, fa perdere concentrazione e lucidità, stati d’animo che devono essere sempre al meglio, soprattutto quando la stanchezza inizierà a farsi sentire.

Come ultimo consiglio, non meno importante: come prima decisione, e neppure come seconda o terza, non decida come è successo spesso in passato, di cancellare quanto il precedente sindaco ha già deliberato e magari già iniziato a realizzare. Non ci sono scelte che possono essere così sbagliate da dover essere cassate. Simili decisioni peggiorano, senza ragione, il clima sociale della comunità.

La controparte importante dell’amministrazione è il cittadino, purtroppo sempre più semplice amministrato piuttosto che elettore, con cittadinanza attiva e partecipe.

Il rapporto della cittadinanza con la pubblica amministrazione da anni è molto cambiato, ma mantenere vivo l’interscambio di idee e proposte del sindaco con l’altra parte è importante ed è dovuto, essendo il cittadino il depositario del potere di mandato.

E’ difficile fornire proposte per migliorare in questo nuovo quadro sociale per chi, come il sottoscritto, ha assunto cariche amministrative quando i consigli comunali operavano con la presenza attenta di molti concittadini ed analoghe platee si confrontavano nelle piazze domenicali su argomenti attinenti l’attività amministrativa. Si dovrà comunque fare. Saranno le Consulte di frazione ad interpretare questo ruolo di collante tra l’amministrazione comunale e la comunità?

Vogliamo concludere ricordando al futuro sindaco ed a tutti noi, concittadini di questa bella comunità civica che è Sona i valori fondanti della convivenza (e della Costituzione) che sono il lavoro, la dignità, l’eguaglianza, la solidarietà, il pluralismo, la laicità, il pacifismo, l’unità nell’autonomia.

Abbiamo scelto questa chiusura convinti come siamo che la crescita sociale di una comunità è strettamente legata ai valori costituzionali che vanno valorizzati nelle scelte amministrative in modo anche da proporli, come stimolo, alle nuove generazioni.

