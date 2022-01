Pulizia delle caditoie sul territorio di Sona: Il Comune ha affidato il servizio per 65mila euro

Con una determina dello scorso 29 dicembre il Comune di Sona ha affidato il servizio di pulizia delle caditoie stradali e delle griglie di raccolta delle acque meteoriche su tutto il territorio sonese.

Quello delle caditoie intasate è un problema sempre presente, certamente non solo a Sona, e che richiede una costante ed efficace opera di manutenzione per evitare che, in caso di violenti nubifragi, strade ed aree pubbliche diventino impraticabili a causa dell’acqua che non scola.

L’incarico è stato affidato dal Comune ad una ditta di Verona, per un importo di 65.785,74 euro.