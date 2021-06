Pubblicati gli elenchi del 5 per mille 2020, a Sona continuiamo a crescere

Martedì 8 giugno l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi del 5 per mille 2020. Di fatto il 5 per mille relativo alle dichiarazioni dei redditi compilate nella primavera/estate 2020, in pieno lockdown.

I primi dati analizzati indicano, sia a livello nazionale che a livello locale, un valore complessivo in euro in costante crescita anche se in termini di numero di donazioni si rileva una piccola flessione.

L’anno 2020 è stato sicuramente complesso. Anche se i dati dichiarati fanno riferimento ai redditi 2019, pre-pandemia, l’impatto del Covid 19, in fase di dichiarazione dei redditi, non è stato indifferente. Molto probabilmente, come affermano gli analisti del dato a livello nazionale, nel 2020 la pandemia ha distratto un buon numero di contribuenti dall’indicare il codice fiscale dell’organizzazione a cui devolvere il 5×1000.

Ma analizziamo più da vicino il dato relativo alle organizzazioni beneficiarie del territorio di Sona.

Complessivamente sono stati raccolti 84.811,45 euro, con un aumento rispetto all’anno precedente del +3,8% pur avendo ricevuto complessivamente 2.641 firme, 180 in meno.

Ricordiamo che gli enti beneficiari del nostro territorio sono 19 e di questi ben 12 nel 2020 hanno aderito alla campagna di promozione comune promossa da Pro Loco Sona che dal 2013 da l’opportunità di operare assieme con diverse modalità di cui abbiamo parlato recentemente.

Questo l’elenco complessivo delle realtà sonesi coinvolte: S.O.S. Servizio operativo sanitario, ANTS – onlus – per l’autismo, Comune di Sona, Associazione Cavalier Annibale Romani, Scuola dell’infanzia don Eliseo Panardo, Cooperativa sociale L’infanzia onlus, Fondazione Dal Corso, Circolo/oratorio Noi Giustiniano – Palazzolo, Centro Aiuto Vita Lugagnano, Yermandem, Gruppo tempo libero anziani, Volley Palazzolo, Il Dono, Pallacanestro Lugagnano, Proloco Sona, West Verona Rugby Union, Centro Coreografico Ponti sul Mincio asd, Lover’s Palazzolo, Scuola Materna don Fracasso.

I dodici enti che nel 2020 hanno aderito alla campagna di promozione comune hanno raccolto complessivamente 76.211,96 euro con un aumento di 2.619,34 euro rispetto al 2019.

Si tratta di una quota di circa il 90% rispetto al totale di tutte le organizzazioni del territorio, segno che la finalità di condividere il modello di comunicazione viene riconosciuto in termini di valore in modo prevalente.

Tra questi sono degni di una nota di rilievo coloro che hanno superato il valore di 10.000 euro. Si tratta di S.O.S. Servizio operativo sanitario con 36.816,56 euro, ANTS – onlus – per l’autismo con 14.665,14 euro e Comune di Sona con 11.106,42 euro.

Prossimamente torneremo a parlare di sensibilizzazione alla donazione del 5×1000 e del 2×1000 (per le associazioni culturali) considerando che la conoscenza di questa opportunità di sostegno del mondo sociale non è mai abbastanza nota e ci sono margini di miglioramento possibili.

Una campagna quella relativa al 2021 che inevitabilmente risentirà anche dell’effetto pandemia inteso come reddito prodotto. I numeri, anche se diversi da settore a settore, sicuramente ne risentiranno, ma la bontà dell’iniziativa non va comunque scordata in fase di dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo infine che in questa campagna gli enti aderenti quest’anno sono aumentati da 12 a 15, segno che la condivisione e l’agire condiviso è sempre più considerato una modalità necessaria. A questo link presente sul sito di Pro Loco Sona è possibile consultare l’elenco completo dei 15 enti di Sona aderenti.