Proseguono i lavori della nuova biblioteca di Lugagnano. Nel frattempo riaprono la biblioteca di Sona e la sala lettura

Grazie al progressivo allentamento delle misure anti-Covid-19, anche la biblioteca “Pietro Maggi” a Sona e la sala lettura di Lugagnano hanno riaperto in questi giorni al pubblico.

Rimane comunque attivo il servizio BiblioExpress, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Sona, che permette di ricevere i libri prenotati direttamente a casa, con consegna gratuita. Per richiedere il servizio basta scrivere una mail alla biblioteca oppure telefonare. Le consegne vengono fatte il mercoledì e il venerdì tra le 9 e le 12, concordando l’orario della consegna, che avverrà con la debita attenzione alle norme di prevenzione della diffusione del virus.

Per restituire i prestiti al di fuori degli orari in cui la biblioteca è aperta al pubblico, si può usare una delle BookBox, messe in funzione ormai da qualche mese e molto utilizzate dagli utenti, che consente di riportare i testi in qualsiasi momento della giornata. I punti di raccolta si trovano a Sona, Lugagnano, San Giorgio in Salici e Palazzolo.

In questi giorni si è anche concluso il terzo anno di attività del Gruppo Lettura di Sona. Abitualmente il ritrovo avveniva in Sala Lettura a Lugagnano, ma durante la pandemia, si è dovuto ripiegare sul confronto mensile on line. Infatti solo l’appuntamento di ottobre e quello conclusivo di maggio è potuto avvenire in presenza. In particolare, quello di mercoledì 19 maggio si è tenuto all’aperto, nella piacevolissima cornice del Parco Conti di Lugagnano, dove le lettrici del gruppo hanno potuto finalmente rivedersi e confrontarsi dal vivo, mantenendo il distanziamento, ma senza schermi di mezzo.

L’anno prossimo il Gruppo Lettura si augura di poter riprendere gli incontri nel nuovo spazio a Lugagnano riservato alla biblioteca, che sta prendendo vita presso l’istituto scolastico “Silvio Pellico 1”.

La volontà dell’Amministrazione comunale è quella di realizzare un luogo moderno, funzionale e facilmente accessibile a tutti. I lavori, iniziati mesi fa, hanno subito qualche rallentamento a causa di alcuni imprevisti legati alla pandemia e alla necessità di disturbare il meno possibile le lezioni scolastiche, spostando le attività più rumorose nei momenti in cui bambini e docenti non sono presenti a scuola.

La biblioteca avrà un ingresso autonomo rispetto all’entrata adibita agli studenti e al personale della scuola; verrà inoltre predisposto anche un plateatico esterno per la lettura all’aperto, sfruttando una parte del giardino. “L’obiettivo è quello di una inaugurazione a settembre – dice il sindaco Mazzi – in concomitanza con la ripresa dell’anno scolastico.”

Nella foto, i lavori in corso per la realizzazione della nuova biblioteca di Lugagnano.