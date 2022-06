Pronti per iniziare: Grest e CER per animare l’estate dei più giovani a Lugagnano, San Giorgio, Sona e Palazzolo

Arriva l’estate ed è tempo di animazione per tutti i bambini e i ragazzi di Sona e delle frazioni di San Giorgio in Salici, Lugagnano e Palazzolo.

Oltre a varie attività estive organizzate, tra gli altri, dall’istituto comprensivo di Sona e da diverse associazioni del territorio, dalla prossima settimana, lunedì 27 giugno, parte in tre frazioni il CER per i bambini delle scuole elementari, che per cinque settimane saranno impegnati dalla mattina fino al pomeriggio in giochi all’aperto, laboratori e sport.

Il Villaggio, che viene portato avanti sia nel capoluogo che a San Giorgio in Salici e Lugagnano, è dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni. Dai 3 ai 6 anni invece è in programma il Baby Estate, a Sona e Lugagnano. Proprio qui, Infine, dal 3 agosto al 9 settembre c’è PiùQuindici, il CER aggiuntivo aperto a tutte le età dall’infanzia alla primaria per un ulteriore periodo di animazione.

A San Giorgio in Salici il tradizionale Grest parrocchiale è stato invece affidato alla gestione del Comune a partire dall’anno scorso. Ad occuparsene, da anni, anche a Sona e a Lugagnano è la Cooperativa Sociale l’Infanzia, che gestisce le attività fino agli undici anni.

A Lugagnano anche la parrocchia ha organizzato, come da lunga tradizione, il Grest per elementari e medie, oltre all’animazione estiva per gli adolescenti.

Nello stesso tempo, la parrocchia di San Giorgio in Salici si occupa di gestire il Grest per i ragazzi delle scuole medie, iniziato questa settimana con giochi e musica fino al 22 luglio, per i ragazzi dai 12 ai 14 anni. A San Giorgio in Salici è anche in corso l’animazione estiva dedicata agli adolescenti.

A Palazzolo invece il Grest è affidato al Gruppo NOI e alla parrocchia e coprirà la fascia dalla prima elementare alla terza media. Calcio d’inizio l’11 luglio al campo sportivo dietro la chiesa.