Prometto di amarti finché Covid non ci separi. La fotografia (impietosa) dell’andamento dei matrimoni a Sona

Prometto di amarti e onorarti finché Covid non ci separi. E’ questa l’espressione ironica del momento che i futuri sposi postano sui social, o pronunciano in compagnia degli amici.

Che la pandemia abbia messo un freno ai matrimoni non c’è dubbio. Infatti, ad essersi fermati nel 2020 non sono stati solamente negozi, uffici, palestre e ristoranti, ma anche tutti gli eventi pubblici e privati organizzati in questo lasso di tempo. Pare proprio che questo matrimonio non s’abbia da fare, come direbbe Alessandro Manzoni.

Ma non solamente in merito alle celebrazioni di carattere religioso, si registrano anche meno matrimoni civili e non solo, i dati statistici riportati dall’Istat rivelano che, in Italia, vi sono stati anche meno divorzi e meno separazioni. Un Paese che ha vissuto un arresto generalizzato in tutti i settori dell’economia, compreso quello del wedding.

La difficoltà, affermano i giovani che avrebbero dovuto unirsi nel 2020, non è stata solamente l’impossibilità di celebrare la cerimonia a causa del lockdown, ma anche a seguito delle difficoltà economiche generate dalla pandemia.

Questa, in effetti, è l’altra faccia di una medaglia a due teste che, da qualsiasi parti la si guardi, mostra comunque il suo lato oscuro. Si parla infatti di miliardi di euro persi e di un settore che sta andando a picco.

Anche nel Comune di Sona la situazione non è ben diversa. I matrimoni religiosi celebrati nel 2020 sono stati appena 8, è andata meglio per quelli civili, 14, mentre è stata celebrata una sola unione civile. Un calo davvero considerevole se paragonato agli anni d’oro delle celebrazioni, soprattutto di natura religiosa.

Nel 1968, infatti, nel Comune di Sona ci furono 53 matrimoni religiosi per arrivare a 65 nel 1973. Per quanto riguarda i matrimoni civili, invece, dopo l’entrata in vigore del Concordato, se ne registra 1 solo nel 1968, mentre tra il 1975 e il 1990 la media si è posizionata tra i 2 e i 4 ogni anno. Ma se in questi anni il tasso di nuzialità è ancora alto, anche se in diminuzione rispetto ai decenni precedenti, si comincia a notare un andamento calante che diverrà sempre più evidente all’inizio del nuovo secolo.

Anche le unioni civili, introdotte con la legge n.76 del 20 maggio 2016, hanno contribuito, anche se in minima parte, ad alzare la percentuale di legami istituiti a Sona, ma ciò non è bastato.

Questo breve excursus ci permette di vedere come non solo sia diminuito il numero dei matrimoni, ma di come, negli anni, la richiesta delle celebrazioni di carattere religioso si sia affiancata a quelle civili. Nel 2018 infatti, nel Comune di Sona si sono registrati 27 matrimoni religiosi e 23 civili; anche il 2019 è stato un anno propizio, questo fino al 2020, in cui si è assistito al crack della “wedding industry”, con una conseguente perdita di posti di lavoro fra diretti e indotti. In crisi i settori della ristorazione, della fotografia, dei trasporti, del florovivaismo, delle agenzie viaggio, dell’abbigliamento e dell’immobiliare.

Ma che cosa è successo alle nozze programmate per la primavera del 2020? Molte sono state cancellate, alcune sono state rinviate al periodo estivo, alla sola presenza dei testimoni e dei genitori degli sposi, mentre la maggior parte sono state rinviate a quest’anno, se non addirittura al 2022. In crescita le convivenze, meno impegnative dal punto di vista economico e organizzativo.

A fine marzo, a Sona, si contavano 7 matrimoni religiosi fissati per il 2021, 12 matrimoni civili e una unione civile; ma i dati continuano a crescere, soprattutto per le cerimonie civili.

Nel frattempo, sono ancora molte le incertezze per chi vuole sposarsi, pur in questa fase di importanti aperture. Tante sono ancora le incognite su come tenere le cerimonie e su come vivere i festeggiamenti con parenti ed amici. L’attesa è per protocolli certi che permettano di organizzare i matrimoni in maniera più serena.

“Personalmente ho già ricevuto quattro richieste di matrimonio per quest’anno – afferma Padre Giampaolo Mortaro, parroco di San Giorgio in Salici – ci stiamo preparando per celebrare i matrimoni all’aperto, nel campo parrocchiale, visto che la bella stagione sta arrivando. Gli invitati dovranno rimanere distanziati e potranno assistere alla cerimonia solo se muniti di mascherina e con una temperatura corporea adeguata. Tutto verrà igienizzato e seguirà le regole imposte per garantire la sicurezza degli invitati. Ma noi siamo fortunati, i futuri sposi possono scegliere di celebrare le nozze anche alla chiesa di San Rocco e, se i lavori termineranno alla fine di agosto, ci si potrà unire anche qui. E’ vero che il 2020 non è stato un anno favorevole per i matrimoni ma almeno le giovani coppie hanno avuto il tempo per testare il loro amore, e la solidità del loro rapporto. Troppo spesso l’unione matrimoniale viene presa alla leggera o scelta per i motivi sbagliati, meglio essere veramente consapevoli del passo che si sta per compiere”.

Al momento ciò che rimane da fare è rassicurare le future coppie. Le soluzioni sono molteplici e le idee innovative non mancano, infondo se c’è l’amore tutto il resto viene da sé.