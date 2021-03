Progetto E IO?! di Ants: Prosegue l’iniziativa dedicata a fratelli e sorelle dei ragazzi con autismo e disabilità

Ascolta questo articolo

Nonostante l’emergenza sanitaria abbia messo in stand-by molte delle iniziative di Ants Onlus per l’Autismo di Lugagnano, proseguono alla grande gli incontri del progetto “E IO?!”, arrivato con successo, grazie anche al patrocinio del Comune di Sona, al suo quarto anno consecutivo.

Uno dei “fiori all’occhiello” di Ants, il progetto dedicato a bambini e ragazzi che crescono a fianco di fratelli e sorelle con disabilità rappresentano momenti preziosi per condividere emozioni e sentimenti a cui, a volte, è difficile dar voce: occasioni di incontro, confronto, dialogo, sotto la guida delle psicoterapeute Francesca Silvestri e Irene Antolini.

Gli incontri, che al momento si svolgono in modalità “digitale” (ma si conta di poterli presto proseguire in presenza presso la Cooperativa L’Infanzia a Lugagnano), si tengono il sabato pomeriggio (con orario 15-16.30 per la fascia d’età 6-10 anni e 17-18.30 per il gruppo 11-19 anni).

Al termine del percorso, previsto per fine dicembre, verrà organizzato il consueto incontro di restituzione finale rivolto ai genitori.

Per entrambe le fasce d’età, ci sono ancora pochi posti disponibili: per iscriversi, al costo complessivo di 50 euro, è necessario contattare Ants Onlus al 349 3998470 o scrivendo a info@ants-onlus.it.