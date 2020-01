Progetto “E IO?!” di Ants Onlus per l’autismo di Lugagnano dedicato a fratelli e sorelle: il report di un anno speciale e il via ai nuovi incontri

Ripartono il 25 gennaio gli incontri del progetto “E IO?!” proposto per il terzo anno da Ants Onlus a bambini e ragazzi che crescono a fianco di fratelli e sorelle con disabilità: momenti preziosi per condividere ed esplorare, sotto la guida delle psicologhe psicoterapeute Francesca Silvestri e Irene Antolini, emozioni e sentimenti a cui non sempre è facile dar voce, per capire meglio l’esperienza di “essere fratelli”.

Gli incontri, che si terranno il sabato con cadenza mensile presso la Cooperativa L’Infanzia a Lugagnano in via Barbarani, verranno organizzati in due orari a seconda dell’età: dalle 15 alle 16.30 per i bambini dai 6 ai 10 anni e dalle 17 alle 18.30 per i ragazzi dagli 11 ai 19.

E in attesa di ripartire, le due psicologhe che hanno seguito l’iniziativa insieme alla volontaria Valentina, terranno una relazione sul progetto dell’anno 2019 in una serata aperta a tutti: appuntamento mercoledì 15 gennaio alle 20.45 presso la Cooperativa L’Infanzia.

Per partecipare alla serata e per le iscrizioni al progetto, è necessario contattare Ants Onlus: 349 3998470 o info@ants-onlus.it.