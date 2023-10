Progetto donna sicura, al via a Valeggio il corso di difesa personale

Un corso di difesa personale adatto alle donne si svolgerà a Valeggio fra novembre e dicembre su impulso dell’associazione sportiva dilettantistica Team 13, con il patrocinio dell’assessorato alle pari opportunità del Comune di Valeggio e in collaborazione con la Fondazione Valeggio Vivi Sport.

Un’iniziativa in onore della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne in programma il 25 novembre, che rientra nel progetto “Donna Sicura” promosso dall’amministrazione comunale.

Cinque le date in calendario – 7, 14, 21, 28 novembre e 5 dicembre 2023 – del corso che sarà tenuto dal maestro 3° Dan Krav Maga Luigi Sajetti al Palazzetto dello Sport di Valeggio.

Per una migliore organizzazione del corso (gruppi di massimo 30 persone) è possibile inviare la propria adesione via WhatsApp al numero 345 3697560. Nei giorni di svolgimento delle lezioni le persone saranno divise in due gruppi, con partenza l’uno alle 19.15 e l’altro alle 20.15.