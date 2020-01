Progetto dei trasporti sociali del Comune di Sona: quattro incontri sul territorio per trovare nuovi volontari. Si parte lunedì

Il nuovo servizio dei trasporti sociali del Comune di Sona, entra nella fase operativa. Si tratta di un’iniziativa del Comune di Sona che vedrà coinvolti le Associazioni SOS SONA, Gruppo A.MI.Co, Fevoss e l’Ente Comune stesso.

Dell’importanza di questo servizio sociale si è già parlato nell’articolo sopra linkato. La comunità non può fare a meno di questo sostegno: persone anziane, diversamente abili, minori, famiglie bisognose contano quotidianamente su questo aiuto. Ad oggi cento cittadini sono raggiunti dal servizio: sono necessità di spostamento (visite, cure, riabilitazioni, attività rieducative, ecc, ecc) che ricadrebbero sulle famiglie alle prese con le necessità di vita quotidiane, in primis quelle lavorative che poco concedono alle esigenze personali.

Per non parlare di quelle famiglie alle prese con difficoltà economiche e impossibilitate agli spostamenti dove magari ci sono anche minori da gestire. O gli anziani che non hanno rete famigliare o i cui figli vivono lontano dai propri cari. Esigenze quindi pregnanti che toccano una buona parte dei cittadini di Sona. Il nuovo progetto sociale si è strutturato per non disperdere quanto sin qui fatto di prezioso e per migliorare ulteriormente il servizio.

Alla base del nuovo progetto un pilastro che è stato tale sin dalla nascita dei trasporti sociali, nel 2004, ad opera del Comune di Sona e del Gruppo di Volontariato A.Mi.Co. di Lugagnano: il volontariato appunto.

In ottica di mantenimento e di miglioramento del servizio, la nuova realtà intende incontrare la popolazione del Comune di Sona allo scopo di stimolare la partecipazione al progetto di cittadini che sono alla ricerca di impegno sociale nel proprio tempo libero. I responsabili intendono quindi incontrare la disponibilità di quei cittadini che cercano un tipo di volontariato più soft, meno impegnativo ma altrettanto fondamentale per le sorti della comunità.

Ecco quindi che, per far fronte a questo impegno, si cercano persone disponibili a guidare automezzi o persone disponibili a fare da accompagnatori delle persone trasportate. L’obiettivo è che ogni viaggio che si effettua sia sicuro sotto tutti i punti di vista: preparazione di chi guida il mezzo supportato da un’altra persona che intrattiene gli utenti del trasporto. L’offerta di volontariato attivo è rivolta indistintamente a uomini e donne di qualsiasi età, fatto salvo ovviamente il buono stato di salute.

Si parlerà di tutto ciò alla popolazione in quattro serate che si terranno nelle quattro frazioni del Comune di Sona con il seguente calendario: lunedì 3 febbraio alle 20.45 presso la Baita Alpini di Lugagnano in via Caduti del Lavoro 4, martedì 4 febbraio alle 20.45 presso la Sala Civica di San Giorgio in Salici, mercoledì 5 febbraio alle 20.45 presso il Circolo Noi di Palazzolo in parrocchia e giovedì 6 febbraio sempre alle 20.45 presso la sede SOS a Sona in Piazza della Vittoria.