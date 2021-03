Pro Loco Sona e Farmacia San Giorgio in Salici insieme per uno screening Covid-19 dedicato ai giovani di Sona

Ascolta questo articolo

È passato più di un anno da quando la pandemia da Covid-19 ha modificato le nostre vite e le nostre abitudini. Ogni persona si è trovata a sperimentare limitazioni nella propria libertà a causa dei rischi per la salute mai vissuti prima. In questo contesto lo stesso associazionismo del nostro territorio così vitale e variegato si è trovato fortemente limitato nelle sue espressioni sociali.

Ma anche tempi impegnativi come quelli che stiamo vivendo possono essere uno stimolo a pensare qualcosa di nuovo e di utile. In questo contesto, l’associazione Pro Loco Sona, con il suo rinnovato direttivo, di fronte all’impossibilità di dare corso ad un programma di iniziative ha pensato a come potersi mettere a disposizione della comunità.

Il pensiero ha voluto far incrociare il tema pandemia connesso alla necessità sempre più frequente di fare tamponi Covid-19 con il tema dei ragazzi fino ai 25 anni di fatto generalmente studenti e quindi non ancora autonomi economicamente.

L’idea che ne è scaturita, grazie anche agli spunti offerti da altre Pro Loco, è stata quella di promuovere una screening di contenimento contagio Covid-19, attraverso l’effettuazione di tamponi, dedicato ai giovani di questa fascia di età ad un costo ridotto a 18 euro, attivando una collaborazione con una struttura di servizio di recente costituzione sul territorio quale è la Farmacia San Giorgio in Salici.

Come possiamo cogliere dalle stesse parole del presidente Pro Loco Sona, Mattia Pomini “Come Pro Loco Sona vogliamo essere sempre più vicini ai nostri giovani con i quali auspichiamo che in tempi normali si possano attivare interessanti collaborazioni e sinergie. In attesa di tornare alla normalità abbiamo pensato quindi ad un segno per esprimere a loro questa vicinanza trovando una forma per accedere ad uno screening sempre più richiesto in questo periodo ad un costo particolarmente favorevole. Grazie a Claudia e Fabiola della Farmacia San Giorgio in Salici per avere accolto la proposta”.

A loro volta Claudia e Fabiola della Farmacia San Giorgio in Salici confermano che “Quando abbiamo ricevuto l’invito da parte di Pro Loco Sona ad aderire a questa interessante iniziativa di screening di contenimento contagio da Covid-19 dedicato ai giovani, non abbiamo esitato a dare la nostra disponibilità sia in termini di tempo che di individuazione di un costo che fosse particolarmente vantaggioso”.

Il risultato che ne ricaviamo possiamo definirlo un bel segno per la comunità sia per la collaborazione tra una associazione ed una realtà economica del territorio, sia per il valore intrinseco che porta con sé.

Operativamente questa iniziativa, ricordiamo, è dedicata ai ragazzi fino ai 25 anni residenti nel Comune di Sona. Si svolge ogni venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 18 su prenotazione contattando i numeri 0456574585 e 3889555447 (WhatsApp). Il costo di questo screening di contenimento del contagio da Covid-19 è di 18 euro rispetto al costo normalmente applicato di 26 euro indicato dalla Regione Veneto.