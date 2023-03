Primavera, la forza del sole che sorge e rischiara il cammino

“E cadenzato dalla gora viene

lo sciabordare delle lavandare

con tonfi spessi e lunghe cantilene”.

Giovanni Pascoli

Nel passaggio dall’inverno alla primavera, lo spirito rinnovato della Natura si manifesta al mondo con l’ardore della rinascita. La stagione dei fiori è una narrazione intensa di suoni, profumi e colori vivaci che infonde un’immensa joie de vivre, illustrando tutto lo splendore e l’armonia del creato.

Primavera è la forza del sole che sorge e rischiara il cammino. Simbolo della visione fresca e speranzosa dei nuovi inizi, il suo nome quali storie racconta? Le varie etimologie esprimono pienamente le qualità della primavera: dal latino primus, primo, con il significato di “inizio” e ver dalla probabile radice sanscrita vas con il senso di “ardere, splendere”. In francese la primavera è printemps il “primo tempo” e il tedesco Frühjahr significa “all’inizio dell’anno”, mentre nell’inglese spring è “la sorgente” intesa come “origine”.

Nelle campagne del passato, la primavera era il periodo più atteso dell’anno. Assecondando il ciclo di rinnovamento della Natura, gli ambienti domestici si arieggiavano e si ripulivano a fondo per accogliere con gioia il desiderato cambio di stagione che avrebbe riscaldato la terra e portato nuovi frutti. Il vento primaverile diffondeva quel caratteristico “profumo di pulito” dei panni stesi al sole: era tempo di lìssia granda, il grande bucato di primavera. La lìssia (liscìvia o lisciva, liscìa) profuma di tradizione. Ottenuta trattando con acqua bollente la cenere di legna o di carbone di legna, che si poteva conservare anche per lunghi periodi, era il detergente utilizzato prima dell’avvento del sapone. L’uso della cenere per la pulizia, documentato da tempi remoti, si è protratto per tutto il Rinascimento, e in alcune zone rurali fino ai primi anni Sessanta del Novecento.

Un tempo le pulizie di primavera, conosciute anche come “pulizie di Pasqua” (o pulizie dell’acqua santa), erano vissute come un rito di passaggio che portava rinnovamento anche all’anima. Tale atto trae le sue origini dalle pratiche tradizionali che precedono la Pasqua ebraica, celebrative dell’inizio della bella stagione.

Quando le nuvole accompagnate dal vento lasciano spazio ai raggi del sole, allontanando dalla memoria il ricordo della fredda stagione buia, la primavera accende la speranza verso rinnovati orizzonti. Così come l’inverno rappresenta la saggezza della terza età e l’introspezione della notte, la prima stagione è l’alba di un nuovo giorno, immagine della gioventù volta all’esplorazione del mondo che si affida con entusiasmo al rifiorire della vita.

Nell’immagine, Claude Monet: “Il giardino dell’artista a Giverny”, 1900.