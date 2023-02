Primarie del Partito Democratico: Anche a Sona netta affermazione di Elly Schlein

Domenica 26 febbraio in tutta Italia si è votato per l’elezione del nuovo segretario del Partito Democratico e con oltre il 53% dei voti si è aggiudicata la nomina Elly Schlein.

Anche a Sona è stato allestito il seggio elettorale presso l’ex sala civica sopra l’anagrafe di Lugagnano, grazie all’aiuto di alcuni cittadini volontari.

I seggi sono rimasti aperti dalle 8 alle 20, nel nostro Comune come in tutta Italia, ed hanno potuto votare sia gli iscritti al Partito Democratico sia quelli che non lo erano, purché dichiarassero di riconoscersi nelle idee e nella proposta politica del partito e di sostenerlo alle elezioni, accettando di essere registrati nell’albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

A Sona i votanti sono stati 139, di questi i tesserati al PD sono 19. Nel 2019, quando fu scelto Zingaretti, a Sona i votanti a Sona erano stati 219 e nel 2017, quando fu eletto Renzi, 244.

Come si diceva, anche a Sona si è imposta in maniera netta Elly Schlein con 86 voti. All’altro candidato Stefano Bonaccini sono invece andate 53 preferenze.

“Il circolo di Sona non appoggiava nessuno dei due candidati, ogni elettore che ha partecipato alle primarie ha potuto esprimere la propria preferenza in piena libertà – ha dichiarato a nostra precisa domanda il segretario del PD di Sona Giovanni Forlin –. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al voto per la scelta del nuovo segretario nazionale, è un momento importante di democrazia diretta che può consentire al nostro partito di rilanciarsi e di trovare ulteriore consenso tra i cittadini del nostro territorio”.