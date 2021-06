Prima pedalata in e-bike alla scoperta del territorio sonese. La Pro Loco organizza altre due uscite

Sabato scorso si è tenuta la prima delle tre uscite in e-bike organizzate dalla Pro Loco nel territorio sonese, su e giù per le colline moreniche (nelle foto). I partecipanti sono stati accompagnati da due guide e-bike SIEB attraverso un percorso di circa 40 km, tutti in sella ad una bici elettrica.

Il giro è stato intervallato da tappe per conoscere i luoghi più caratteristici del Comune di Sona, come la Torre Scaligera di Palazzolo, la cui storia è stata raccontata dal gruppo “La Torre”.

I ciclisti sono partiti dalla piazza di Sona e sono poi passati attraverso San Giorgio in Salici, facendo tappa per un caffè presso Corte Vittoria e per una degustazione di vini, formaggi e salumi presso l’Azienda agricola Venciu. Il giro si è concluso con un piatto di tortellini presso la Baita degli Alpini di Sona.

Il percorso alla scoperta del nostro territorio verrà riproposto anche il 17 luglio e 18 settembre. Si tratta di un giro adatto a tutti, visto che l’e-bike consente di affrontare le salite senza particolare sforzo, permettendo di scoprire o vedere con occhi diversi quanto il comune sonese ha da offrire da un punto di vista storico e naturalistico. Si può partecipare con la propria bici elettrica oppure con un’e-bike a noleggio.

Per iscrizioni, ulteriori informazioni e per l’eventuale noleggio della bici elettrica è possibile contattare il numero 3493731031 o mandare una mail a segreteria@prolocosona.it.