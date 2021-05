Prima messa a Lugagnano per don Elia Aldegheri, ordinato sacerdote la vigilia di Pentecoste

Sabato 22 maggio, vigilia di Pentecoste, il Vescovo di Verona Giuseppe Zenti ha ordinato sette nuovi sacerdoti. Tra di loro anche don Elia Aldegheri (nella foto di Mario Pachera), 24 anni, della parrocchia di Cellore di Illasi.

Classe 1996, Elia ha avuto in passato un’esperienza come seminarista nella parrocchia di Lugagnano, e nell’ultimo anno è stato nel nostro paese come diacono, in attesa della sua definitiva consacrazione come sacerdote. Ha celebrato la sua prima messa proprio a Lugagnano, ieri sabato 29 maggio.

Sull’ultimo numero della nostra rivista di fine marzo abbiamo chiesto ad Elia di raccontarci quella che è stata la sua scelta di vita, come è stato il suo cammino di formazione e infine come si è preparato in questo ultimo periodo per il sacerdozio. Ecco l’intervista che ci aveva rilasciato.

Elia, qual è stato il momento in cui hai deciso di entrare in seminario e perché hai fatto questa scelta?

Sono entrato in seminario minore quando avevo dieci anni, in prima media, dopo avere fatto un’esperienza in quinta elementare per conoscere questa realtà. Chiaramente all’epoca non avevo la minima idea di quello che avrei fatto, ma mi piaceva l’idea di vivere in comunità. Non è stato semplice per me all’inizio, vista la giovane età e la nostalgia di casa, ma anche per i miei genitori, dal momento che sono figlio unico e mi hanno visto lontano da casa fin da subito. Ho poi proseguito sempre in seminario anche le scuole superiori: questo luogo è diventato sempre più casa per me e in questi anni è iniziato un vero e proprio cammino accompagnato dal Signore, ed è stato sempre molto sereno e gratificante. Gli ultimi anni del liceo sono stati quelli più intensi del discernimento: chiaramente dentro di me c’erano anche tanti altri sogni, ad esempio quello di diventare un giornalista, ma alla fine ho deciso di entrare in seminario maggiore.

Cos’è stato che ti ha fatto prendere la decisione di entrare in seminario maggiore? E come hai vissuto quegli anni?

È stata un’intuizione che ho avuto nella preghiera e nel discernimento e la mia scelta è sempre stata molto serena e convinta, anche una volta presa: un grazie va chiaramente al Signore, che ho sentito molto vicino, ma anche a tutti gli accompagnatori che mi sono stati accanto e mi hanno guidato, lasciandomi sempre molta libertà. Penso che molti giovani si possano chiedere il perché di scelte come la mia, ma io semplicemente sono sempre stato attratto dalla vita presbiteriale e dall’amore di Dio, visto anche come servizio concreto per gli altri: e tutto questo l’ho sempre vissuto con grande serenità interiore. Gli anni in seminario maggiore sono stati molto belli e sereni per me: li ho dedicati molto al discernimento, al fine di consolidarlo, e alla mia formazione umana, spirituale e teologica. Ho fatto anche moltissime esperienze, oltre alla residenzialità: esperienze di servizio, di carità; esperienze parrocchiali estive; esperienze missionarie, ad esempio a Cuba; esperienze di pellegrinaggio ecc. Insomma, quella che ho vissuto è stata un’esperienza a tutto tondo di quello che è Chiesa, e per questo ringrazio molto tutti i sacerdoti e gli accompagnatori che ho incontrato fino ad oggi. Per me poi, ritornare qui a Lugagnano come diacono, è stata una bellissima sorpresa dopo l’anno che ho passato qui come seminarista: un grazie va alla comunità che mi ha accolto e soprattutto prima a don Antonio e a don Michele, poi a don Giovanni e don Pietro, che mi sono sempre stati vicini, mi hanno custodito e non mi hanno fatto davvero mancare nulla. Davvero, un grazie di cuore!

C’è stato qualche momento in particolare, durante gli anni in seminario maggiore, che ti ha fatto convincere ancora di più della tua scelta?

Direi di sì, senza dubbio. Prendo due momenti, di cui il primo è stato l’esperienza come seminarista qui a Lugagnano, in cui ho vissuto in comunità e ho prestato un servizio umile per gli altri. Il secondo momento è stato quando, in quarta teologia sono stato assistente per i seminaristi più piccoli. Questa è stata un’esperienza molto stimolante per molti aspetti, come il doversi mettere in gioco in prima persona sul piano dell’ascolto, dell’indirizzo e della vicinanza; ma anche per il lavoro di equipe assieme agli altri preti.

Venendo ai tempi più recenti, come stai vivendo adesso gli ultimi passi che ti portano al sacerdozio?

Dopo l’ordinazione diaconale tutta la vita di un seminarista cambia: con il diaconato, infatti, si entra già dentro al sacramento dell’ordine. Per me questi ultimi otto mesi sono stati davvero un tempo di grazia, di gioia e di abbandono al Signore. Lo studio va comunque avanti con gli ultimi esami da preparare e oltre a questo cerco di vivere al meglio i momenti di servizio che mi riguardano e la vita di canonica. Chiaramente con il covid ci sono state anche per me, come per tutti, delle grosse limitazioni: la scelta del seminario è stata quella di farci vivere “a periodi”, per evitare eccessivi contatti. Un mese lo passo in parrocchia, un mese in seminario e così via. Tutto questo limita tanto ma personalmente credo che di debba vivere bene quello che ci è dato di vivere. A livello più personale, nel mio avvicinamento al sacerdozio, vivo più intensamente la preghiera, che mi aiuta, mi accompagna e mi fa crescere nella consapevolezza che il Signore mi ha sempre accompagnato e sostenuto in ogni momento.