Prevenzione del tumore al seno: Esame senologico gratuito alla Grande Mela

Il Comune di Sona aderisce all’iniziativa “Mammografia ed ecografia gratuita” proposta da WelfareCare per la prevenzione del tumore al seno.

Giovedì 14 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, presso il centro commerciale La grande mela di Lugagnano, sarà possibile effettuare un esame senologico gratuito completo di referto, presso la clinica mobile di WelfareCare.

I requisiti per partecipare sono i seguenti: avere un’età compresa tra i 35 e i 49 anni al momento della prenotazione e della visita; non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi; abitare nel Comune di Sona; non essere già inserite in protocolli medici in atto per patologia pregressa o in itinere del Sistema Sanitario Nazionale o di altre strutture di prevenzione.

I posti disponibili sono 45. Le prenotazioni, effettuabili dal sito https://prenota.welfarecare.org/, si apriranno domani 7 marzo, indicativamente alle 9.30.

Dal Comune di Sona fanno sapere che essendo i posti limitati “solitamente vengono esauriti in poche ore”, e il consiglio per le donne interessate è quindi quello di accedere quanto prima.