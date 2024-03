Prevenzione contro furti e truffe: Amministrazione e Carabinieri incontrano i cittadini

In un periodo segnato da episodi di effrazioni nelle case, tentativi di truffa e furti, nel nostro territorio si avverte impellente la necessità di condividere informazioni e parlare con chi può dare indicazioni su come poter agire e prevenire alcune spiacevoli situazioni.

L’amministrazione del Comune di Sona organizza, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, un incontro di informazione e prevenzione sul fenomeno dei furti e delle truffe, soprattutto ai danni degli anziani.

L’incontro si terrà domani, mercoledì 20 marzo, alle 18, presso la Baracca Friuli di Lugagnano ed avrà l’obiettivo di fornire ai cittadini indicazioni utili a prevenire le situazioni più pericolose.

Il sindaco di Sona Gianfranco Dalla Valentina spiega al riguardo: “Nell’ultimo periodo, le nostre case sono state teatro di numerosi furti, che hanno ridotto la nostra percezione di sicurezza. Abbiamo voluto questo appuntamento con i Carabinieri per portare l’attenzione sugli accorgimenti che, insieme alle forze dell’ordine, possiamo attuare per ostacolare questo fenomeno”.

Durante l’incontro, interverranno il comandante Eddy Boscarato della stazione dei Carabinieri di Sona-Sommacampagna e il comandante Roberto Mori della Polizia municipale di Sona. Si parlerà delle più frequenti strategie scelte dai malviventi per estorcere la fiducia delle loro vittime, principalmente anziani e persone che vivono sole, alle quali si presentano nelle vesti di finti operatori del gas o dell’energia elettrica, oppure utilizzando messaggi in cui si spacciano per familiari in difficoltà.

L’assessore con delega alla Polizia locale Maurizio Moletta evidenzia quanto sia importante la prosecuzione della collaborazione con Carabinieri e Polizia municipale: “Fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e collaborazione da parte dei cittadini – dichiara – sono i presupposti fondamentali per la costruzione di un’efficiente rete di comunicazione che permette di prevenire e arginare quelle che sono le più frequenti situazioni di pericolo”.

In tutti i casi di sospetto, la prima regola è chiamare subito il numero di emergenza 112: anche questo sarà ricordato durante la serata. E saranno date anche molte altre indicazioni utili.