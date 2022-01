Presidente della Repubblica. Quando a Sona nel 1964 l’elezione di Saragat fece perdere consensi alla Democrazia Cristiana

Come sta coinvolgendo i nostri concittadini la prossima elezione del Presidente della Repubblica? Pare di capire, nelle discussioni di strada ed attorno ai tavoli culinari, che l’argomento principe che negli ultimi due anni era stato “vax e no-vax”, sta lasciando il posto a commenti sul prossimo voto dei grandi elettori. Si ha anche l’impressione però che la maggior parte lo viva con le stesse curiosità con cui attendono notizie di un evento ludico.

Da alcuni decenni sono molto cambiate le reazioni dell’opinione pubblica alle vicende civiche in divenire ed il modo di manifestarle.

Due momenti dell’ormai lontano passato ci consentono di affermarlo. Quando nel 1964 fu eletto Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat (nella foto) era il leader del Partito Socialista Democratico Italiano. Si trattò della prima volta (ad esclusione del primo Presidente, Einaudi), che un non Democristiano veniva eletto a quella carica. In molte aree del Paese per molti cittadini questa elezione rappresentò uno “scandalo”. Anche sul nostro territorio si registrarono queste reazioni, tanto che le sezioni D.C. delle frazioni del Comune di Sona persero, dalla sera al mattino, più di un iscritto.

Un secondo importante evento coinvolse i sonesi, più o meno negli stessi anni, con la nascita del primo governo di centro sinistra. Il primo Governo Moro, che restò in carica per sette mesi nel 1964, portò nell’area governativa i Socialisti di Nenni, un leader che aveva operato, assieme al Partito Comunista, per anni in opposizione parlamentare ai Governi D.C.

In quella occasione furono la Curia Vescovile di Verona e quindi le parrocchie della provincia, comprese quelle del Comune di Sona, ad attivarsi perché questa scelta non trovasse adesioni sul territorio. In quegli anni il mondo dei cattolici impegnati in politica si esprimeva attraverso l’Azione Cattolica, il Sindacato CISL, i Coltivatori Diretti e le ACLI, ed i loro iscritti orbitavano attorno alle parrocchie. Le ACLI provinciali, così come quelle delle sezioni del comune di Sona, che contava molti iscritti, erano in realtà favorevoli a questo incontro politico del mondo cattolico con quello laico di sinistra. Ma un richiamo molto esplicito di segno contrario fu rivolto dalle gerarchie religiose ai dirigenti di quella organizzazione, con l’invito a lasciare l’incarico nel caso avessero deciso di aderire alla svolta politica attuata a livello nazionale.

Sono due vicende che sembrano, a prima lettura, mostrarci l’immagine di una società confusa e rissosa. In effetti, ad un’analisi più approfondita, non si può non convenire che descrivono invece una società che “partecipava” con passione alle vicende politiche nazionali anche se, in questi due casi, un poco fuori dalle righe.

Passarono gli anni, al Governo Moro I successe il II ed il III con i Socialisti che continuarono a restare al Governo e con gli stessi attori, CISL, Coltivatori Diretti ed ACLI, che scelsero però di abbandonare il fiancheggiamento politico esplicito alla D.C. e la vicinanza organizzativa alle parrocchie.

Quello che invece continuò, anche dei piccoli Comuni come Sona, fu la grande attenzione alle vicende civiche nazionali e comunali, con molta partecipazione anche emotiva.

Ai nostri giorni sembra che il rinnovo della carica più importante della Repubblica incontri lo stesso interesse che sta suscitando un evento canoro nazionale come il Festival di Sanremo, che aprirà i battenti il primo febbraio.

Quali le ragioni di tali cambiati atteggiamenti? In una democrazia matura, come quella italiana, la società civile preferisce forse che siano gli addetti ai lavori a decidere per i cittadini? E’ un bene o è un male?