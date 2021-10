Presente anche la cantina Poggio delle Grazie al Vinitaly Special Edition

Accolto come un grande segno di ritorno alla normalità, il Vinitaly Special Edition ha rappresentato la terza ed ultima tappa italiana di collegamento alla 54^ edizione del Salone del vino in programma dal 10 al 13 aprile 2022, indetta dopo due appuntamenti saltati a causa della pandemia.

L’evento, tenutosi da domenica 17 a martedì 19 ottobre a Veronafiere, ha interessato oltre 12 mila visitatori, dei quali il 22% proveniente da 35 nazioni estere, la base per una celere ripartenza dell’export.

Massimo Brutti al Vinitaly Special Edition in rappresentanza di Poggio delle Grazie insieme alla FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti)

Tra le oltre 400 aziende e consorzi espositrici coinvolti nei tre padiglioni fieristici non possiamo non citare la cantina Poggio delle Grazie, prezioso e storico partner del Baco. Tra gli straordinari vini presentati dall’azienda all’edizione speciale del Vinitaly vi era anche il Rosa.Punto, recentemente premiato con la Golden Star della guida “Vinibuoni d’Italia” 2022 per la qualità, la piacevolezza, la bevibilità e la corrispondenza vino-vitigno-territorio.

Anche eccellenze del nostro territorio, dunque, hanno avuto un ruolo all’interno del mercato del vino “made in Veneto”: nonostante un primo trimestre di incertezza con un saldo commerciale negativo (-6,8% rispetto allo stesso periodo del 2020), il primo semestre del 2021 registra un’impennata dell’export pari al 12% rispetto all’anno precedente, in crescita del 6,6% rispetto al primo semestre 2019, in epoca pre-Covid.

Occasioni importanti, quindi, per far conoscere la ricchezza anche enogastronomica delle aziende del nostro territorio a un pubblico specializzato e su larga scala. L’invito è quello di visitare la cantina Poggio delle Grazie, che il Baco ha sorvolato con il drone non troppo tempo fa, e assaggiare il rinomato Rosa.Punto e gli altri straordinari vini, acquistabili direttamente sulla piattaforma e-commerce della cantina.