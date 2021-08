Presentato il centro estivo “E-State con ANTS”. La presidente Federica Costa: “Risorsa preziosa per ragazzi e famiglie”

Presso la Scuola per l’Infanzia Villa Colombare si è tenuta la presentazione del Centro Estivo “E-State con ANTS”. All’incontro con i media hanno preso parte il sindaco di Verona Federico Sboarina, la vice presidente della regione Veneto Elisa De Berti, l’assessore all’istruzione e sociale M. Daniela Maellare, il consigliere comunale Laura Bocchi e il dottor Leonardo Zoccante, responsabile centro regionale disturbi dello spettro autistico dell’azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, nonché coordinatore del centro regionale per l’autismo di Verona.

Ad introdurre gli interventi, l’assessore Maellare: “Abbiamo ospitato con piacere Ants presso la nostra Scuola Comunale per questa importante iniziativa rivolta a bambini e ragazzi con autismo, prima collaborazione fatta in questo senso con grande successo: integrando pubblico, privato e famiglie siamo riusciti a fare grandi cose, ad arrivare a traguardi che il Comune da solo non sarebbe riuscito a raggiungere”.

È intervenuto quindi il sindaco Federico Sboarina: “Qualche anno fa, come Amministrazione comunale, ci siamo presi un impegno rispetto alla tematica dell’autismo, ponendoci l’obiettivo di rendere Verona una città pilota in questo senso: è bello vedere che questo pensiero non è rimasto solo un’idea, ma ha preso forma, si è concretizzato in una serie di servizi che, direi non solo amministrativamente ma anche moralmente, ci eravamo prefissi di offrire a questi ragazzi e alle loro famiglie. Questo mi rende orgoglioso e soddisfatto: vedere questo un divenuto realtà in una splendida location, sapere che questo centro funziona al meglio e dà sollievo a 50 ragazzi e alle loro famiglie è una grande emozione, che oggi mi porto via molto volentieri”.

Ha quindi preso il microfono la vice presidente della regione, Elisa De Berti: “Dopo l’esperienza dello scorso anno in cui Ants è riuscita da sola ad organizzare un centro estivo importantissimo per le famiglie e i ragazzi, realizzando quasi un miracolo, quest’anno c’è stata la bella opportunità di riunire forze private e pubbliche per poter riproporre il servizio potenziandolo e migliorandolo. Grazie anche a questa bella cornice, qui si arriva in un’oasi felice che dà una sensazione di pace e serenità… Ad Ants voglio dire grazie per quello che avete fatto, che fate giorno per giorno e che farete: questa proficua integrazione dovrebbe essere presa come modello da tante altre realtà”.

Laura Bocchi, consigliere del Comune di Verona, ha sottolineato “l’importanza dell’aspetto sanitario come base fondamentale di questo progetto, aspetto seguito in prima persona dal Dott. Zoccante, a cui lascio la parola”.

Il prof. Leonardo Zoccante ha sottolineato così come “in questa rete si inserisce l’istituzione, sia sanitaria che sociale, oltre al Comune col suo importante ruolo di mettere a disposizione risorse per il progetto; l’istituzione socio-sanitaria garantisce la progettualità dell’intervento, nell’ottica di percorsi mirati che rispecchino le evidenze scientifiche e che rispettino le caratteristiche, potenzialità ed esigenze di ciascun bambino o ragazzo”.

In chiusura, la soddisfazione di Federica Costa, presidente Ants: “Siamo veramente felici di questa iniziativa, che rappresenta una risorsa preziosa per i ragazzi e le famiglie, ma anche un centro formativo per chi si impegna qui tutti i giorni: il nostro sogno, come Ants e come genitori, è quello di renderlo un progetto che possa continuare oltre l’estate, che possa durare tutto l’anno… Un centro che sia un punto di riferimento in cui lavora un’equipe specializzata che qui si forma, e che poi uscendo possa fungere da ponte tra i nostri ragazzi e il mondo esterno: ecco, è proprio questo il prossimo ambizioso traguardo che sogniamo di raggiungere”.

E prima dei saluti e delle foto finali, l’emozionante ingresso di Angelica ed Emma, che assieme alle psicoterapeute Sara Sabaini ed Elena Sironi hanno consegnato agli ospiti dei piccoli omaggi realizzati dai ragazzi.