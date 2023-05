Prenotazioni sanitarie digitali l’ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda è sempre più smart

Si chiama Prenoting ed è una piattaforma che permette ai cittadini di prenotare una prestazione sanitaria via web o tramite applicazione.

È l’innovazione dell’Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, sempre più smart e vocato alla tecnologia non solo per gli strumenti diagnostici di ultima generazione utilizzati negli ambulatori e nelle sale operatorie ma anche per la digitalizzazione dei servizi offerti. Che si tratti di una prestazione erogabile con il servizio sanitario nazionale o privata non cambia.

Con My Pederzoli-Prenoting è possibile prenotare subito visite ed esami clinici all’Ospedale Pederzoli con o senza prescrizione medica, direttamente da smartphone, tablet e pc. Utilizzare questo servizio, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, è facile: basta andare sul sito www.ospedalepederzoli.it, cliccare alla voce Prenoting e, una volta entrati, scegliere la prestazione che si intende prenotare, confrontando i costi e le disponibilità di giorno e orario.

L’utente che sceglie il pagamento digitale della prestazione può accedere direttamente all’ambulatorio in cui svolge la visita o l’esame. Non solo: con My Pederzoli-Prenoting il cittadino trova all’interno di un’unica piattaforma la propria cartella clinica, i vari referti che si possono richiedere ma anche i documenti fiscali delle prestazioni usufruite, eventualmente scaricabili per la dichiarazione dei redditi.

“Con questo servizio garantiamo maggiore efficienza nelle procedure di prenotazione delle prestazioni sanitarie ai nostri utenti e permettiamo loro di avere in un unico cassetto digitale tutta la documentazione clinica e amministrativa – fa sapere Andrea Trenta, direttore operativo dell’Ospedale Pederzoli –. Il classico Cup che pur garantiamo pensando soprattutto alla popolazione più anziana, è destinato nel futuro a passare in secondo piano. Con My Pederzoli-Prenoting – chiosa Trenta – permettiamo ai cittadini di accorciare i tempi di attesa al telefono e diamo loro la possibilità di prenotare una visita nel momento più idoneo ai loro bisogni”.