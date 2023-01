Precipitazioni in pianura. A Sona pronto a scattare il piano neve

Le previsioni lo annunciavano già da qualche giorno, ed infatti oggi 19 gennaio è arrivata la neve anche nel veronese. Durante la mattinata la quota la quota neve si è abbassata ben sotto i 4-500 metri.

Ovviamente sono le aree più interessante sono quelle della Lessinia, dove i mezzi spazzaneve e spargisale sono in piena azione, ma anche in pianura – come si diceva – si registrano i primi fenomeni. Neve, in alcuni casi mista ad acqua, sta scendendo anche nel Comune di Sona, a Bussolengo e nel villafranchese.

A Sona il piano neve previsto del Comune viene gestito da una ditta specializzata, che ha sede nella zona industriale della Grande Mela, incaricata del servizio di spargimento del sale e della pulizia delle strade.

Camion spargi sale e pale meccaniche sono quindi pronti ad intervenire in caso la situazione sulle strade, per ora completamente sotto controllo, dovesse aggravarsi.

Nella foto, la neve che sta cadendo a San Giorgio in Salici.