Pranzo sociale per il Teambike Adfruit di Lugagnano. Da sette anni sui pedali nel nostro territorio

Domenica 21 novembre, si è tenuto il pranzo sociale del Teambike Adfruit, gruppo di ciclisti amatoriali della frazione di Lugagnano, ma che raccoglie amanti della bicicletta anche del resto del Comune e di comuni limitrofi.

Lo scorso anno non è stato possibile organizzare una bella festa al termine della stagione sui pedali a causa delle restrizioni legate alla diffusione del Coronavirus, ma finalmente il 21 i festeggiamenti si sono tenuti insieme alle famiglie, agli amici e allo sponsor e cofondatore del gruppo, Adelino Cordioli, proprietario dell’azienda Adfruit.

Il pranzo, presso l’agriturismo “Le Bianchette” di Sommacampagna, è stato l’occasione per alcuni riconoscimenti conferiti dal direttivo ai ciclisti più assidui, che hanno partecipato al maggior numero di uscite domenicali sui pedali, e anche per presentare alcune novità legate alla futura nuova stagione.

Il presidente Andrea Placchi e lo sponsor Adelino Cordioli hanno espresso anche il desiderio che possano aumentare le iscrizioni in rosa, visto che già il gruppo vanta alcune formidabili cicliste.

Sono stati due anni difficili per lo sport, per le restrizioni legate al contenimento della diffusione del Covid, e questo poteva mettere in crisi non solo le grandi società sportive ma anche i piccoli gruppi di amatori, come il Teambike, che invece ha resistito e ha dimostrato partecipazione numerosa alle varie uscite sul territorio, conservando il desiderio di stare insieme in sicurezza, in amicizia e nel nome dello sport.