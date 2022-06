Posticipati a Palazzolo i lavori di asfaltatura: Precedenza al potenziamento della rete elettrica

Arriva dal Comune la notizia che i lavori di completamento dell’asfaltatura di strade e marciapiedi a Palazzolo, previsti in via Adolfo Consolini, via Cecco Angiolieri, via XXV Aprile e via Don Pietro Fattori per il mese di maggio, sono stati posticipati a luglio per favorire l’intervento di interramento della nuova linea di media tensione che verrà posata da E-distribuzione da Via Belvedere a via Monte Paul.

Tale intervento, che verrà avviato a fine giugno, si è reso necessario dopo il verificarsi dei due blackout che hanno recentemente riguardato la frazione e che hanno richiesto tempistiche di ripristino particolarmente lunghe.

L’obiettivo è quello di migliorare la qualità e la continuità dell’erogazione del servizio elettrico nella zona, andando a potenziare la rete di media tensione che serve l’intero paese. Alla messa in servizio del nuovo cavo, E-distribuzione procederà ad eliminare anche la linea di media tensione aerea lungo via XXV Aprile e ad eliminare i sostegni in acciaio, nonché ad interrate altre linee presenti in zona.

Una volta ultimati questi lavori, verranno completati gli interventi di asfaltatura, messa in sicurezza e miglioramento del decoro urbano di Palazzolo.