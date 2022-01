Positivo il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi: “Sono vaccinato con terza dose, ho sintomi lievi”

Il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi è positivo al Covid. Vaccinato con terza dose, ha per fortuna solo sintomi lievi. Ma dovrà stare in isolamento per sette giorni e, quindi, rimandare tutti gli appuntamenti già fissati.

Comunicando la sua positività, sdrammatizza con una battuta: “In tanti mi hanno chiesto come io abbia fatto, in questi due anni, a schivare il Covid, con tutte le persone che incontro per il mio ruolo di sindaco. Ecco, adesso ci siamo: l’ho preso pure io”. Da sempre convinto sostenitore dell’efficacia dei vaccini, spiega di aver già ricevuto il booster e di sentirsi tranquillo.

Il suo pensiero va però alla pausa forzata che l’isolamento gli impone: “Avevo tanti appuntamenti già fissati, e sto quindi chiamando le persone per dire che purtroppo occorre rimandare”.

Poi aggiunge: “Invito a proseguire tutti con la vaccinazione, a indossare le mascherine, preferibilmente FFP2, e a prestare sempre le giuste attenzioni come definito dalle norme. Dobbiamo il prima possibile arrivare a sconfiggere questo virus”.