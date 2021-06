“Positivi al teatro”: Prende il via dal primo luglio a Lugagnano la rassegna estiva del Comune di Sona

Teatro e musica tornano ad animare il parco Tortella di Lugagnano, nei mesi di luglio e agosto, con la rassegna culturale ad accesso gratuito “Positivi a Teatro”. Una bella novità, anche se forse si poteva pensare ad un titolo differente per la rassegna, considerato il tragico periodo che abbiamo attraversato.

Dopo mesi di attesa e l’annullamento dell’intera stagione autunnale ed invernale a causa della situazione pandemica, quindi, Sona riparte con gli eventi culturali.

“Non è stato facile organizzare questa rassegna perché le disposizioni normative sono in continua evoluzione, ci è voluto un po’ di coraggio e tanta visione per riuscirci — spiegano l’assessore alla cultura Gianmichele Bianco e il consigliere Paolo Bellotti —. Ma dopo l’annullamento della stagione invernale avevamo promesso di ripartire in estate: la cultura deve tornare ad essere parte della nostra vita. Per la direzione artistica ci siamo affidati alla professionalità di SpazioMio Teatro di Michela Ottolini che già in passato aveva curato le nostre rassegne di successo e con lei siamo riusciti a portare a Sona tre spettacoli con attrici e attori professionisti di fama nazionale. Non di meno non possiamo che ringraziare l’ufficio cultura del Comune di Sona, nelle persone della responsabile Raffaella Tessaro e di Elisa Melloni che in questi mesi hanno tenuto le fila di tutta questa organizzazione”.

Si parte il primo luglio con lo spettacolo “Mia mamma è una marchesa” di e con Ippolita Baldini, attrice e cabarettista che ha partecipato sia a Zelig che a Colorado. Il 15 luglio si prosegue con lo spettacolo “Vecchia sarai tu” di e con Antonella Questa e Francesco Brandi: uno spettacolo divertentissimo che racconta dell’età che avanza con un’attrice di fama nazionale. Il terzo è ultimo spettacolo teatrale “Don Chisciotte Tragicommedia dell’arte” è previsto per il 30 luglio ed è realizzato dalla compagnia Stivalaccio Teatro, una compagnia di attori comici molto divertenti.

Per la sezione concerti sono previsti due eventi, organizzati da due associazioni di giovani e vedranno esibirsi sul palco diversi gruppi musicali. Il primo evento previsto per il 21 luglio è organizzato dall’associazione Culturale DaVicino, mentre il secondo evento che chiuderà la rassegna il 4 settembre è organizzato dall’associazione Culturale Giano’s Lab, di Lugagnano.

A completare la sezione dei concerti, il 12 agosto, è previsto un evento molto atteso e che sta già richiamando l’attenzione dei fans, il nuovo e rivisto progetto in acustico del frontman veronese Timothy Cavicchini “Ricomincio da me”, che porterà gli spettatori in un viaggio di oltre 70 anni di musica.

“Tutti gli eventi sono ad ingresso libero – ricorda il sindaco Gianluigi Mazzi -. Una scelta fortemente voluta per non far pesare i costi dei biglietti alle famiglie in questo anno particolarmente nefasto e, non secondario, perché allo stesso tempo vogliamo dare modo a chiunque di assistere ad eventi con professionisti. La cultura deve essere accessibile a tutti e diventare parte di tutti noi”.

Nella foto, il parco Tortella di Lugagnano in occasione della rassegna estiva dello scorso anno.