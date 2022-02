Polo sportivo di Lugagnano: Al via la realizzazione della piastra per pallacanestro e pallavolo e dell’area calisthenics

Una piastra polivalente per la pallacanestro e la pallavolo, e un’area dedicata al calisthenics: queste strutture ridisegneranno il volto del polo sportivo di Lugagnano. I lavori sono stati avviati proprio in questi giorni. Si tratta di rispondere all’esigenza, avvertita soprattutto fra i giovani, di campi da pallacanestro e pallavolo accessibili a tutti, oltre che di aree per il fitness all’aperto, con attrezzi per il potenziamento della forza e della resistenza fisica o per la realizzazione di evoluzioni libere.

“L’avevamo promesso – afferma il vicesindaco Gianfranco Dalla Valentina – e un pezzettino per volta stiamo riqualificando un’area fondamentale non solo per lo sviluppo del polo sportivo, ma per tutta la frazione di Lugagnano. Sarà sempre più un punto di aggregazione della nostra comunità, libero da recinzioni, con spazi a disposizione di tutti dove praticare sport o semplicemente ritrovarsi. Un’area dove andremo a creare situazioni interessanti per tutte le fasce di età, dove favorire quella socialità che sembra sempre più difficile da raggiungere, ma che lo sport può favorire”.

I primi lavori consisteranno nella realizzazione della piastra polifunzionale, sulla quale verranno tracciati campi regolamentari da pallacanestro e pallavolo, con predisposizione dell’impianto di illuminazione che, in un prossimo futuro, consentirà l’utilizzo anche nelle ore serali.

È inoltre previsto un impianto di videosorveglianza. Il costo complessivo dell’opera è di poco più di 41 mila euro. L’adiacente area per il calisthenics, per la cui realizzazione è prevista una spesa di 17 mila e 500 euro, vedrà invece la realizzazione di tre diverse e separate strutture con barre, anelli e parallele per l’esercizio fisico a corpo libero. Infine, è prevista la chiusura tramite basculanti e serramenti in alluminio della parte inferiore della tribuna: lo scopo è quello di ricavarne spazi ad uso magazzino e iniziare così anche un percorso di riordino ambientale. Questi ultimi interventi, che avranno un costo di 24 mila euro, portano l’importo complessivo dei lavori a 82 mila e 500 euro.

“Si tratta di un impegno economico non indifferente — commenta Dalla Valentina — che dimostra la serietà delle nostre intenzioni. Questo progetto, la cui importanza è stata condivisa da tutto il consiglio comunale che si è favorevolmente espresso in tutti i suoi componenti, è uno degli obiettivi importanti di questa amministrazione”.

In merito alle tempistiche di completamento, poi, il vicesindaco specifica: “È un progetto di grande respiro che necessita di essere affrontato a stralci. Non sarà certo ultimato nell’arco di un anno o due ma in poco tempo abbiamo positivamente stravolto quest’area: da zona di degrado a fiore all’occhiello del paese. E proseguiremo in questa direzione: abbiamo recentemente acquisito altri 5.000 metri quadri. sul fianco ovest del campo da calcio principale e, oltre a pensare a spazi per gli allenamenti, stiamo valutando l’opportunità di creare una pista da bici cross e uno skatepark”.

“L’obiettivo – conclude Dalla Valentina – è quello di offrire alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi dei luoghi dove potersi trovare, vicino a casa, lontano da pericoli e praticando quegli sport che li appassionano“.