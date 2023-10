Polo scolastico di Lugagnano: Da lunedì 16 ottobre cambia (finalmente) la viabilità

Come avevamo anticipato, da lunedì 16 ottobre viene modificata la viabilità che interessa gli accessi al polo scolastico di Lugagnano in via Carducci. La modifica della viabilità viene disposta a seguito della realizzazione in via Ciro de Vita di un nuovo parcheggio, con collegamento pedonale diretto con il cortile del plesso scolastico. Lo scopo dell’intervento è quello di risolvere una situazione di viabilità che in fase di ingresso ed uscita degli studenti da scuola è diventata da tempo insostenibile.

Nell’ordinanza emanata dalla polizia locale si cita la “circolare n. 43 del 6.102023, con la quale la dirigente dell’I.C. di Lugagnano, come da accordi con l’amministrazione comunale, ha disposto da lunedì 16 ottobre 2023 la chiusura al traffico del cortile interno alla scuola onde consentire l’ingresso alla scuola primaria dall’accesso carraio a fianco della palestra nonché dal nuovo percorso pedonale”.

L’accesso alla scuola primaria avverrà quindi dal cancello a confine con il cortile interno della scuola, cortile che sarà utilizzato come luogo di attesa nei momenti di entrata ed uscita dalla scuola primaria. Viene inoltra ravvisata la necessità di favorire l’accesso al nuovo parcheggio di via Ciro de Vita consentendo il transito veicolare davanti alla scuola almeno per i veicoli in arrivo da via Caduti del Lavoro.

In base a queste premesse, la polizia locale dispone, nel periodo scolastico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,40 alle ore 8,15, dalle 12,50 alle ore 13,20 e dalle ore 15,50 alle ore 16,10 l’obbligo di svolta a sinistra in via Ciro de Vita, ai veicoli che, provenienti dal tratto a senso unico di via Carducci (corrispondente ai numeri civici dispari dal 33 al 23), giungono all’intersezione con via Ciro de Vita.