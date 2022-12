Politica Sona: Monia Cimichella nominata vicesindaco, succede a Dalla Valentina (e a Bianco, Merzi e Catalano)

Con gli ultimi sei mesi dell’amministrazione del sindaco Gianluigi Mazzi si completa quella inedita (e sorprendente) successione di vicesindaci che hanno segnato questi anni di governo locale. Anche questo ha rappresentato un segnale forte di come da tempo le armonie all’interno del gruppo di maggioranza fossero andate deteriorandosi, nonostante le motivazioni ufficiali di volta in volta proposte.

I motivi iniziali di questa rotazione li abbiamo scritti più volte. Non pienamente soddisfatto dell’operato dell’assessore Gianmichele Bianco, vicesindaco indicato dopo le elezioni del 2018, il sindaco Mazzi con un provvedimento del 9 gennaio 2020 aveva appunto deciso di rendere mobile il ruolo di suo vice, attraverso una rotazione all’interno della giunta.

Così abbiamo avuto, dopo Bianco, il vicesindaco Roberto Merzi nel 2020, la vicesindaco Elena Catalano nel 2021 ed il vicesindaco Gianfranco Dalla Valentina nel 2022, che si chiude in questi giorni. Ora a diventare vicesindaco per i sei mesi che porteranno i sonesi al voto nel 2023 sarà il quinto in giunta: l’assessore Monia Cimichella.

Con proprio decreto del 15 dicembre scorso, infatti, il sindaco Mazzi ha previsto di revocare parzialmente il decreto del 14 gennaio scorso, nella parte in cui appunto nominava suo vice l’assessore Dalla Valentina, e di nominare dal primo gennaio 2023 vicesindaco del Comune di Sona l’assessore Monia Cimichella.

A Cimichella vengono anche confermate le deleghe già di sua competenza (pari opportunità, tutela degli animali e servizi veterinari, Proloco, associazioni e forum, manifestazioni, Consulte di frazione, servizi sociali e politiche giovanili) e le viene attribuito il nuovo compito “di organizzare la verifica periodica, da parte degli assessori, di concerto con il sindaco, circa l’attuazione delle linee programmatiche di governo”.

Un incarico sicuramente importante, di responsabilità e prestigio quello che si appresta ad assumere Monia Cimichella dal prossimo gennaio, in mesi molto complessi per la maggioranza lungo questo percorso ad ostacoli (soprattutto interni al gruppo) che ci porterà alle urne nella prossima tarda primavera.