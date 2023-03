Politica: “Sona Domani” giovedì incontra Palazzolo presso il bar Weekend della frazione

Dopo Sona, Lugagnano e San Giorgio in Salici, giovedì 2 marzo la lista civica Sona Domani incontra la comunità di Palazzolo. L’appuntamento è all’interno del bar Weekend di Palazzolo, in via IV Novembre 48, alle ore 20.30.

“Palazzolo è nel futuro” è l’evento che conclude il ciclo di quattro incontri nelle frazioni del Comune di Sona.

“Partendo da criticità attuali e nell’ottica della costante progettazione sul territorio – spiegano dalla lista civica – si affronteranno temi quali la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, approfondendo argomenti come quelli dei servizi al cittadino, manifestazioni ed eventi, la rigenerazione e la riorganizzazione degli spazi pubblici trattando del polo unico Scolastico, della casa cantoniera, della polisportiva, dei parcheggi e del verde pubblico. Importante anche il tema dei collegamenti viabilistici, come il sottopasso di Bosco di Sona, i percorsi ciclabili ed infine gli Hub di ricarica”.

Per conoscere tutto sul prossimo voto a Sona consulta la sezione speciale del nostro sito dedicata alle elezioni amministrative 2023.