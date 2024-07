Politica. Scelta per Sona: “Sindaco Dalla Valentina, quale futuro avrà la struttura fatiscente dietro la chiesa del capoluogo?”

La lista civica di minoranza Scelta per Sona ha presentato un’interrogazione al Sindaco Gianfranco Dalla Valentina per chiedere notizie sul future dello spazio retrostante la chiesa parrocchiale del capoluogo.

I consiglieri Corrado Busatta, Gianluigi Mazzi ed Antonella Dal Forno (nella foto di Mario Pachera Dal Forno e Busatta in consiglio comunale) pongono, infatti, alcuni interrogativi riguardanti lo stato attuale ed il futuro della struttura cementizia e dello spazio situato dietro la Chiesa parrocchiale di Sona, di proprietà della parrocchia.

“Durante il recente incontro pubblico organizzato dall’amministrazione comunale nella serata di martedì 25 giugno 2024 ad oggetto il futuro della piazza di Sona – scrivono i tre consiglieri – si è discusso dell’organizzazione della viabilità e degli spazi da dedicare a parcheggio nel centro di Sona. In quell’occasione, in cui si è accennato solo di sfuggita agli spazi retrostanti la chiesa parrocchiale, abbiamo voluto ricordare alla maggioranza e ai presenti l’importanza di proseguire con l’obiettivo, già posto dalla precedente amministrazione, di riqualificare lo spazio posteriore alla chiesa parrocchiale compreso quello ancora occupato sulla proprietà parrocchiale da una struttura iniziata ma inconclusa, attualmente fatiscente ed indecorosa, allo scopo di realizzare nuovi parcheggi e nuovi percorsi pedonali e restituire il dovuto decoro ad un luogo significativo della comunità”.

A seguito di quanto emerso, e non emerso, in quell’incontro, i tre consiglieri pongono al primo cittadino di Sona alcuni quesiti. Il primo riguarda in quale modo l’amministrazione comunale intenda collaborare con la Parrocchia nella comune ricerca di una soluzione al problema ambientale posto dall’edificio incompiuto retrostante la chiesa parrocchiale e sito su proprietà della Parrocchia di Sona e se entrambi gli enti si propongano di coinvolgere la comunità attraverso incontri pubblici sul tema della valorizzazione di questo sito, argomento molto sentito dai cittadini.

Con il secondo quesito Scelta per Sona chiede informazioni sullo stato attuale dei Lavori: “se la presente amministrazione di maggioranza sia a conoscenza della situazione attuale dei lavori all’edificio in questione e se vi siano stati sviluppi recenti nelle vicissitudini ad esso legate o se siano previsti interventi programmati”.

Come terza questione Busatta, Mazzi e Dal Forno chiedono se l’amministrazione Dalla Valentina intenda perseguire gli obiettivi posti dalla precedente amministrazione, ovvero di acquisire parte della proprietà parrocchiale per trasformare il fatiscente fabbricato in una scuola di musica per il Corpo bandistico di Sona; realizzare nuovi parcheggi a disposizione della comunità; creare un percorso pedonale che colleghi via del Sole, dove sono disponibili degli stalli auto, con il centro di Sona e la scuola dell’infanzia alleggerendo così il traffico veicolare nel cento del paese e favorendo lo spostamento a piedi e ridurre l’impatto ambientale provocato dall’edificio in questo bellissimo angolo del paese di Sona.

Scelta per Sona chiude l’interrogazione chiedendo notizie in merito alle tempistiche e ai finanziamenti di eventuali interventi previsti e se siano ancora in corso i colloqui avviati dalla precedente amministrazione con la Sovraintendenza “per evitare la demolizione dello stabile, realizzato in modo difforme rispetto al progetto autorizzato, e con la Curia/Economato per giungere finalmente ad una soluzione definitiva al problema ambientale ed amministrativo causato da questa struttura, al fine di ridare dignità ad un angolo di Sona originariamente molto bello e al fine di valorizzare l’opera ed il sito a favore della comunità”.