Politica “Rimaniamo un progetto aperto a tutti”. Scelta per Sona e Sona Domani lanciano la campagna elettorale

Prima uscita pubblica per la lista civica Scelta per Sona, che si è presentata nel capoluogo assieme alla civica Sona Domani, con la quale ha recentemente stretto un accordo che le vedrà correre affiancate per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale.

Le due liste hanno esposto le linee programmatiche di una possibile amministrazione per Sona in una sala consigliare completamente esaurita, con anche molte persone in piedi. A moderare la serata la redazione de Il Baco da Seta, con Erica Ederle.

Per Scelta per Sona al tavolo dei relatori vi erano l’ex vicesindaco della prima amministrazione Mazzi Simone Caltagirone ed il consigliere comunale Corrado Busatta. Busatta che viene sempre più accreditato come il possibile candidato sindaco di questo schieramento e che durante la serata, a precisa domanda in merito, ha risposto “non confermo né smentisco”. Per Verona Domani al microfono il consigliere comunale Nicolò Ferrari, il presidente del consiglio comunale Mattia Leoni e Katia Rigo, altro consigliere comunale proveniente dalla maggioranza attuale.

Gli interventi hanno esplorato i tanti ambiti di azione di un’amministrazione comunale, con particolare accento su sociale, ambiente, associazionismo, progettualità urbana e reperimento di risorse.

Slogan di fondo dell’intera serata è stato sicuramente quel “cambiamento nella continuità” che, con declinazioni differenti, hanno sottolineato tutti. Come già abbiamo scritto, uno dei grandi temi di questa campagna elettorale sonese è infatti proprio quello di ottenere l’investitura di legittimi successori dell’attuale maggioranza. E, a seguito di domanda da parte del pubblico, sia Caltagirone che Ferrari hanno sottolineato l’auspicio delle due liste di coinvolgere direttamente nel progetto il sindaco Gianluigi Mazzi.

Molto chiara anche la disponibilità delle due civiche a parlare ed incontrarsi con chiunque. “Siamo ancora un cantiere aperto, pronti ad aprire le porte a chiunque voglia confrontarsi su programmi e progetti – ha indicato Ferrari, certamente il più politico tra quelli che hanno preso la parola -. Certo però che non siamo disponibili a trattative basate esclusivamente su posti in giunta o candidature. Anche perché lascia un po’ perplessi vedere liste che nascono all’ultimo momento sapendo proporre per ora solo nomi e non idee”.

