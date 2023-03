Politica: Giovedì serata a San Giorgio in Salici per “VIVIamo SONA” e “INSIEME perSONA”

Nuova uscita sul territorio per le liste civiche “VIVIamo SONA” e “INSIEME perSONA” in vista delle elezioni amministrative del 14 maggio. Giovedì 9 marzo è la volta di San Giorgio in Salici.

Dopo la serata di Lugagnano, seconda uscita quindi per le lista civiche che fanno capo a Gianfranco Dalla Valentina, attuale assessore della giunta Mazzi e sicuro candidato sindaco.

Del gruppo, nato dalla frammentazione della maggioranza di Mazzi in diverse nuove civiche, fanno parte anche Elena Catalano, attualmente assessore, e diversi membri del consiglio comunale, ossia Orietta Vicentini, Arianna Gambini, Lara Castioni, Tatiana Bonetti e Maurizio Moletta.

Oltre a loro, Luca Martinelli, Nello Carnevale, Mirko Amali, Franco Bonomi, Gianna Costa ed altri (nella foto).

L’incontro si tiene alle 20.45 presso la sala civica della frazione, accanto alla farmacia.