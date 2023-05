Politica e donne a Sona: conosciamo tre candidate per Busatta, Cimichella e Dalla Valentina

Nell’attuale contesto storico che il Comune di Sona sta vivendo in questa fase di campagna elettorale, il dinamismo e le scelte che ogni candidato sindaco sta portando avanti mi portano a porre l’accento su un tema delicato ma davvero importante: ed è quello della presenza delle donne all’interno delle liste che appoggiano proprio coloro che a breve si contenderanno il trono al colle.

Il tema, quello delle famigerate quote rosa – appellativo che non sopporto ma ahimè di immediata comprensione – è di estremo rilievo e che viene sicuramente posto ancor più sotto i riflettori dalla presenza dell’unica candidata Sindaco del Comune presente in questa tornata.

All’interno della sala Carcereri, in piazza a Sona, incontro ed ascolto con piacevole curiosità tre figure del panorama politico locale, appartenenti ognuna a schieramenti diversi: Michela De Carli per Scelta PerSona, che appoggia il candidato sindaco Corrado Busatta, Alessandra Mazzi per Direzione Sona, a sostegno della candidata sindaco Monia Cimichella ed, infine, Arianna Gambini della lista Insieme per Sona in appoggio al candidato sindaco Gianfranco Dalla Valentina (nella foto sopra, da sinistra Arianna Gambini, l’intervistatrice del Baco Erica Ederle, Alessandra Mazzi e Michela De Carli).

E’ doveroso segnalare la mancata presenza della figura femminile per la lista Rinascita per Sona del candidato sindaco Carlo Antonio Mazzola, che ha preferito non intervenire.

Molto emozionate ma con un grande sorriso sul volto e la sicurezza di voler essere esattamente dove sono, chiedo loro di presentarsi sciogliendo quella naturale tensione (poca, in realtà) vissuta quando ci si sottopone ad una intervista.

“Psicoterapeuta e mamma di un bambino di nove anni, lavoro nell’ufficio del SOS di Sona, ambito sanitario/sociale, dal 2018 dopo un periodo di volontariato iniziato nel 2006 che mi ha aperto il mondo delle associazioni e che mi ha permesso di conoscere il territorio in cui vivo in maniera più approfondita – mi racconta Michela De Carli –. Ho sentito quindi quasi naturale candidarmi per poter offrire al mio Comune ed alle persone che lo vivono la mia esperienza, le mie capacità ed il mio contributo”.

E’ la volta di Alessandra Mazzi che ci racconta il suo background con molto orgoglio e serenità: mamma e lavoratrice nell’ambito della pianificazione aziendale, dopo la laurea in economia e commercio ha sempre avuto a che fare con i numeri, cosa che le dà enorme soddisfazione. “Non sono proprio estranea al mondo politico, o comunque alla realtà in cui mi sto affacciando, in quanto sono stata membro delle Consulte di frazione e questo primo approccio al mondo amministrativo locale mi ha fatto propendere per una partecipazione più attiva ed in prima linea pertanto con la candidatura sento di fare la cosa giusta per il mio Comune, mi sento quindi assolutamente d’accordo con le parole di Michela”.

Sicuramente non alle prime armi Arianna Gambini, come lei stessa ci racconta. “Mamma anch’io di due ragazzi, ho un salone di acconciature nel cuore di Lugagnano e questo mi ha portato negli anni all’ascolto delle persone che si sono recate nel mio negozio – ci spiega – e questo mi ha portato nel 2013 a volermi candidare per potermi interfacciare concretamente con la realtà locale, con Gianluigi Mazzi al suo primo mandato e poi ancora nel 2018 con il suo secondo ed ultimo mandato”.

Si potrebbe definire Arianna una veterana all’interno del mondo civico e politico, avendo alle spalle una decade di coinvolgimento territoriale ma che forse, un po’ per timidezza, non del tutto conosciuta. “In questi dieci anni mi è piaciuto lavorare per la mia comunità ed ora, rispetto al passato, posso confrontarmi anche su temi molto diversi rispetto al mio esordio e quindi sono molto entusiasta di ripartire con un nuovo progetto, ringraziando comunque tutto il grande lavoro svolto fino ad oggi dall’attuale sindaco”. Temi e questioni diversificate per ognuna di loro ma con il comune denominatore che è quello della volontà assoluta di mettersi a disposizione del territorio, scoprendo insieme quanto ci sia bisogno di fare del bene, insegnarlo e tramandarlo.

Mi piace e credo sia doveroso sentire il loro parere in merito ad un tema caldo che ci porta tutti ad un pensiero quanto mai immediato: il voto. “Quello che ho riscontrato nelle persone durante gli incontri che abbiamo fatto e stiamo facendo in questa campagna elettorale è indubbiamente la forte voglia di socializzazione, il piacere di un dialogo e dell’ascolto” mi dice Arianna. Ed Alessandra la pensa allo stesso modo: “Sì, c’è anche molto interesse per quel che mi riguarda, curiosità ed entusiasmo animati da interventi di persone che hanno replicato su alcuni aspetti del nostro programma, c’è molta voglia di cambiamento, senza nulla togliere a quanto fatto fino ad ora”.

“Questo è verissimo – replica Michela – ma credo anche manchi la volontà di mettersi in prima linea, quasi come ci fosse una visione lontana della politica, qualcosa che intimorisce quando invece soprattutto a livello nostro locale avremmo la possibilità di toccare con mano la realtà amministrativa e renderci consapevoli che dopotutto possiamo assolutamente portare un contributo tangibile, immediato”. “Sì, concordo e sono anche convinta che tutto questo possiamo toccarlo con mano quando ci rapportiamo con il nostro Comune perché è una realtà molto vicina e assolutamente disponibile qualora il cittadino ne avesse bisogno, con servizi ed assistenza”, aggiunge Alessandra.

In effetti la nostra realtà comunale è davvero a portata di tutti, con spirito di intraprendenza ed innovazione possiamo spenderci molto facilmente per il tessuto locale, provando anche un senso di appartenenza, responsabilità ma anche enorme soddisfazione.

Porto loro un aspetto su cui voglio farle riflettere ed è quello che mi preme e che penso prema a tutti: come portare fuori dalle proprie case i cittadini e responsabilizzarli al voto, rendendoli altresì consapevoli che il loro contributo è di fondamentale rilievo.

“I cittadini sonesi in questa tornata elettorale hanno un ventaglio di proposte diversificate, ognuna con aspetti e punti differenti ma già questo può essere un motivo valido per incuriosirli ad approfondire e quindi renderli parte attiva” esorta al confronto Alessandra. “La divisione che c’è stata all’interno della maggioranza è, a parer mio, un bene, molteplici idee e proposte che stimolino la curiosità” il parere di Arianna. “Sì, la risposta dai nostri concittadini c’è ed è evidente dal mio punto di vista, lo sto vedendo e toccando con mano e credo che molti abbiano voglia di interfacciarsi con noi e questo mi porta a pensare e sperare ad una maggiore affluenza rispetto agli scorsi anni”, conclude Michela.

Vedere tre donne appartenenti a gruppi diversi che dialogano in armonia e si trovano d’accordo deve essere ancor più un valido punto a favore dei nostri candidati, i quali hanno scelto un patrimonio umano valido ed accattivante, risorsa preziosa per loro stessi ma soprattutto per gli abitanti del Comune.

Suggerisco quindi di non attendere tempi lontani ma di agire ora con fiducia e responsabilità e correre ai seggi elettorali per esprimere con risolutezza il voto di cui disponiamo affinché di comprenda quanto crediamo davvero nel nostro futuro.

Per conoscere tutto sul prossimo voto a Sona consulta la sezione speciale del nostro sito dedicata alle elezioni amministrative 2023.