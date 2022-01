Politica a Sona: Vanna Ghini è consigliere di minoranza da tre mesi ma sul sito del Comune non ve n’è traccia

Sono più di tre mesi, esattamente dalla seduta del 14 ottobre dello scorso anno, che Vanna Ghini ha fatto il suo ingresso in consiglio comunale a Sona. Eppure, nella sezione del sito istituzionale del Comune di Sona dedicata proprio ai consiglieri comunali in carica, di lei non c’è traccia.

La Ghini era andata ad occupare il seggio rimasto vacante a seguito delle dimissioni, arrivate ad inizio ottobre 2021, dell’allora consigliere di minoranza Flavio Bonometti, candidato sindaco nel 2018 con la lista di Progetto Comune e sostenuto dal partito Lega–Salvini premier.

Come si diceva, il suo ingresso ufficiale in Consiglio comunale la neo consigliere di minoranza Vanna Ghini lo aveva fatto nella seduta del 14 ottobre 2021.

In quella sezione del sito del Comune ad oggi lunedì 24 gennaio sono presenti tutti i consiglieri in carica, ma in quota minoranza sono solo quattro: Di Stefano, Pesce, Tortella e Ferrari (considerando che nel settembre del 2020 Moletta è passato nelle file della maggioranza). Manca proprio Vanna Ghini.

Se poi si cerca con l’apposito form il nome “Vanna Ghini”, appare una pagina desolatamente vuota, senza foto, senza indicazioni sul gruppo politico di appartenenza, senza competenze e senza indicazioni di telefono e mail.

Urge aggiornamento del sito.