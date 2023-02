Politica a Sona: Un sondaggio telefonico sta chiedendo ai cittadini cosa ne pensano degli assessori di Mazzi

A dimostrazione di come la campagna elettorale per la scelta del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale sia entrata pienamente nel vivo, in questi giorni un numero rilevante di cittadini del Comune di Sona sta ricevendo delle telefonate da una società di rilevazioni demoscopiche sui temi della politica di Sona. Gli operatori telefonici propongono alcune domande a chi risponde, indicando che saranno trattate in forma anonima.

Ma quali sono queste domande? Si parte con la richiesta di sapere se si è votato e, in caso di risposta affermativa, come si è votato in occasione delle ultime elezioni politiche dello scorso settembre. Un quesito evidentemente finalizzato ad inquadrare politicamente l’area di riferimento di chi risponde.

Le domande passano poi a trattare, come si diceva, l’ambito politico specifico di Sona. Pertanto viene chiesta a chi risponde una valutazione specifica su ciascuno degli assessori della giunta del sindaco Mazzi. Un’ulteriore domanda riguarda poi il grado di soddisfazione del cittadino in merito ai lavori pubblici eseguiti dal Comune di Sona in questi anni.

Forse per qualche incomprensione al momento della presentazione del sondaggio telefonico, sta capitando che alcuni cittadini abbiano l’idea che ad incaricare di svolgere il sondaggio sia stato lo stesso Comune di Sona, e non è così. Non sono pochi, quindi, coloro che chiamano in Comune per avere informazioni o, addirittura, per lamentarsi di queste telefonate.

I sondaggi telefonici sulla politica locale non sono certo una novità, la prima volta a Sona il Baco li ha registrati ancora nel lontano 2013, ed allora a commissionarli fu la Lega. Ad oggi non è invece noto chi sia il committente del sondaggio che viene effettuato in questi giorni.

Per conoscere tutto sul prossimo voto a Sona consulta la sezione speciale del nostro sito dedicata alle elezioni amministrative 2023.