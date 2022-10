Politica a Sona: “Sona Domani” e “Voce” correranno per le prossime elezioni comunali

Un clima di convivialità e festa quello che si è creato venerdì 30 settembre alla “Festa di fine estate” organizzata dal gruppo Verona Domani per Sona che, nonostante il meteo incerto e variabile, ha saputo coinvolgere oltre 200 persone. Presenti alla serata anche il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi e il primo cittadino di Bussolengo Roberto Brizzi, che hanno portato i saluti alla cittadinanza presente.

Come ha spiegato al Baco il consigliere comunale di Verona Domani per Sona Nicolò Ferrari, l’obiettivo dell’evento era quello di creare un’occasione di intrattenimento per la comunità del nostro Comune, ma anche di lanciare un primo importante messaggio politico in vista delle elezioni comunali del 2023.

Il sindaco di Sona Mazzi interviene durante l’incontro. Alla sua destra il sindaco di Busselengo Brizzi e alla sua sinistra Leoni e Ferrari.

“Questa serata – esordisce Mattia Leoni, presidente del consiglio comunale di Sona – rappresenta l’inizio di un percorso importante che abbiamo intenzione di perseguire con spirito di sacrificio e forza. Abbiamo preferito organizzare una serata, una vera festa, e non pubblicare un comunicato stampa”. E qui è chiara la stoccata alla comunicazione arrivata al Baco qualche giorno fa tramite comunicato stampa della candidatura a sindaco dell’attuale vicesindaco Gianfranco Dalla Valentina per la lista civica PerSona al Centro.

“Abbiamo iniziato il nostro percorso – ha proseguito Leoni – riempiendo la sala consiliare a Sona (durante l’evento tenutosi a Sona il 15 marzo scorso, NdR) e la sala civica a Lugagnano (in occasione dell’evento del 28 giugno, NdR) non offrendo risotti, ma presentando progetti alla cittadinanza”.

Presente alla serata anche Matteo Gasparato, Presidente di Verona Domani, che ribadisce l’importanza di portare il messaggio politico del gruppo fra la gente, sostenere i giovani, concentrarsi sulle persone e i programmi.

Veniamo ora al succo della “sorpresa” politica annunciata precedentemente: come dichiarato da Leoni, il gruppo Sona Domani entra ufficialmente in campagna elettorale, candidandosi alle elezioni comunali del 2023 assieme alla nuova lista civica “Voce”.

Non si conoscono, al momento, tutti i nomi che comporranno le due liste, ma è chiara la volontà del gruppo di ritagliarsi uno spazio ben definito alle prossime elezioni amministrative, pur non escludendo alleanze o dialoghi con altre forze politiche.

“Non abbiamo, dunque, candidature da comunicare – specifica Ferrari –, continueremo a recepire istanze dal territorio, come faremo nei prossimi due incontri a San Giorgio in Salici e Palazzolo, ma anche un quinto presso la contrada di San Rocco. La vera politica si fa nella comunità”.