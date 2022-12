Politica a Sona. Manifesti contro la maggioranza, la Lega: “Non sono abusivi, abbiamo denunciato il sindaco”

A seguito dell’articolo “Politica a sona. La Lega attacca la maggioranza: pensano di fare il Louvre a Lugagnano”, arrivano in redazione dal gruppo consigliare “Lega Salvini – Liga Veneta”, a firma del vicepresidente del consiglio Comunale Edgardo Pesce, una serie di precisazioni.

In quell’articolo si dava notizia dei manifesti affissi dalla Lega di Sona contro la decisione del sindaco Mazzi e dell’amministrazione comunale di investire 715.000 euro per l’ampliamento del museo storico presente nella baita degli Alpini di Lugagnano.

Questo il testo integrale riportato nei manifesti: “Il vostro sindaco Gianluigi Mazzi, il vicesindaco Gianfranco Dalla Valentina, la giunta comunale e la maggioranza in consiglio comunale hanno deciso di spendere euro 715.000 dei vostri / nostri soldi per… l’ampliamento della baita degli Alpini di Lugagnano per la realizzazione di un museo!! Che vogliano fare concorrenza al Louvre? Si tratta dello stesso sindaco, giunta e maggioranza consigliare che hanno bocciato la mozione 02/2022 del 06.03.2022 presentata dal gruppo consigliare Lega a sostegno delle fasce deboli della popolazione per il pagamento delle bollette energetiche. La motivazione è stata: …’non ci sono i soldi…’. Probabilmente i soldi ci sono solo per chi fa comodo a loro! Ed intanto ci sono scuole del nostro Comune che aspettano da anni l’adeguamento anti-sismico”.

Inoltre, nell’articolo si raccontava che quei manifesti erano stati poi rimossi poiché la loro affissione – come segnalato dal Comune – sarebbe stata abusiva in quanto sarebbero stati appesi su spazi soggetti a concessione, tra l’altro coprendo i manifesti già presenti e regolarmente pagati dagli inserzionisti.

Con la comunicazione arrivata in redazione il consigliere di minoranza Pesce, a nome del gruppo della Lega in consiglio comunale a Sona, precisa che invece quei manifesti erano perfettamente legittimi. Nel dettaglio, Pesce spiega infatti che:

“L’affissione dei manifesti è stata affidata alla ditta FRATERNITA’ SISTEMI (concessionaria della pubblicità per conto del Comune di Sona) per un periodo di giorni 15 (dal 15-11-2022 al 30-11-2022) negli spazi previsti, così come dimostrato dal bollettino “Pago PA” con versamento di euro 74.00 alla stessa concessionaria.

I manifesti sono stati rimossi dal Comune dopo un paio di giorni senza aver provveduto ad avvertire il committente responsabile (come previsto dal Regolamento Comunale).

E’ evidente che tale comportamento rappresenta una lesione gravissima del diritto di libera espressione del pensiero politico rappresentando di fatto una vera e propria “censura” che impedisce alla minoranza consiliare l’esercizio del proprio diritto di libera espressione del pensiero cosi come previsto dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica.

Questi atti arbitrari hanno avuto come logica conseguenza la presentazione di una denuncia/querela, da parte del sottoscritto, nei confronti del Sindaco pro-tempore Gianluigi Mazzi del comune di Sona per i reati previsti dell’art. 664 C.P. (distruzione o deterioramento di affissioni), art. 596 bis C.P. (diffamazione a mezzo stampa) , art. 323C.P. (abuso d’ufficio) e art. 294 C.P. (impedimento esercizio diritti politici)”.

“Inoltre – conclude Pesce – è stato presentato formale esposto al Sig. Prefetto e diffida ad adempiere al Comune di Sona per il ripristino dei manifesti rimossi”.