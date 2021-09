Politica a Sona. La scelta di Leoni, la successione del Sindaco Mazzi e la questione della leadership

Un precetto dei Gesuiti suggerisce come comportamento, in ogni tipo di rapporto, “nisi caste saltem caute”, se non castamente almeno con prudenza. Una massima che è sembrata farla da padrona a Sona in questi mesi, durante i quali la politica all’apparenza ha vissuto uno stato di quiete totale, senza polemiche, scontri, discussioni. Mentre in realtà sotto il pelo dell’acqua molte cose si stavano già muovendo, dentro e fuori la maggioranza.

A infrangere questo equilibrio precario è arrivata ieri, come il proverbiale fulmine a ciel sereno, la decisione del presidente del Consiglio comunale Mattia Leoni di migrare dalle liste di maggioranza del sindaco Gianluigi Mazzi a Verona Domani per Sona, lista che siede negli scranni della minoranza.

Immediate sono arrivate le rassicurazioni che questa decisione non cambierà nulla nel posizionamento di Leoni, ma è evidente che si tratta invece di una notizia dirompente, che se certamente non mette in pericolo la tenuta della maggioranza, apre però scenari importanti nell’orizzonte politico sonese.

Quella di Leoni è una decisione che per la prima volta apre una crepa nella maggioranza del sindaco Mazzi, che per un mandato e mezzo non ha mai sofferto di crisi alla luce del sole o di emorragie di esponenti verso altre liste. Anni nei quali anche le situazioni spinose, che certo non sono mancate, sono sempre state gestite in maniera saggiamente gesuitica, senza che poco o nulla trapelasse all’esterno.

Ora con la decisione di Leoni cambia tutto. Si apre ufficialmente la questione della successione del sindaco Mazzi, che tra due anni termina il suo secondo mandato e non potrà ricandidarsi per il limite che impone la legge. In Giunta più di uno coltiva l’ambizione di essere incoronato come erede al trono, ma tutto fino a ieri era cristallizzato proprio per il timore che fare la prima mossa potesse bruciare ogni possibilità. D’altra parte, siamo da sempre il Paese dove chi entra Papa nel conclave, ne esce cardinale.

Ma ieri, appena diventata nota la scelta di Leoni, c’era chi nei corridoi del Comune già sussurrava, con un’espressione forse non ortodossa ma sicuramente efficace, che “qualcuno dovrà iniziare a togliersi le fette di salame dagli occhi”.

Nelle sue memorie Winston Churchill racconta che una delle cose più utili per la sua carriera politica che aveva imparato nel corso della Prima Guerra Mondiale era stato il fenomeno che aveva osservato nel dipartimento controspionaggio del generale Douglas Haig. “La tentazione di riferire a un capo le cose del mondo come egli le desidera è una delle più comuni spiegazioni di tanti errori – scrive il grande statista britannico -. In tal modo lo sguardo d’insieme da cui dipendono molte decisioni di un capo che possono avere conseguenze anche fatali è spesso assai più ottimista di quanto la cruda realtà ammetterebbe”.

Anche a Sona l’impressione forte è che in questi anni, sicuramente anche a causa della strabordante personalità del Sindaco Mazzi, nessuno della sua cerchia più ristretta sia stato in grado ritagliarsi un ruolo di rilievo autonomo, anche entrando in contrasto proficuo alla pari con lui se necessario. Così, d’altra parte, nascono le leadership vere. Il risultato è che oggi Mazzi rischia di ritrovarsi senza una figura vicina a lui che abbia l’autorevolezza sufficiente a raccogliere la sua eredità, e che sappia coinvolgere nel progetto anche il resto del gruppo.

La partita è, ovviamente, ancora apertissima. E se qualcuno tra gli assessori di Mazzi pensa di poter guidare questa transizione è tempo che provi farsi avanti. Il passaggio di Leoni in Verona Domani per Sona avrà, infatti, l’effetto di accelerare e anticipare dinamiche e tensioni che era inevitabile che prima o poi emergessero.