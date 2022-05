Politica a Sona. La maggioranza perde un altro pezzo: Katia Rigo passa con Verona Domani

E così dopo quella, clamorosa, del presidente del Consiglio Mattia Leoni del settembre scorso, la maggioranza sonese del sindaco Gianluigi Mazzi perde un altro pezzo ad un anno dalle elezioni.

Questa volta infatti a salutare è Katia Rigo, consigliere comunale eletta con 172 preferenze nelle fila della maggioranza nel 2018 con la lista Persona al Centro e che ha deciso – come Leoni – di passare armi e bagagli con Verona Domani per Sona.

La lista capitanata dal consigliere Nicolò Ferrari, che in questi mesi è impegnata in una serie di incontri sul territorio con la cittadinanza, prosegue, quindi, la sua azione di scouting nel gruppo del sindaco Mazzi. La Rigo, tra l’altro, potrebbe non essere l’ultimo esponente della maggioranza a cambiare casacca.

Di professione architetto, residente a San Giorgio in Salici, Katia Rigo – di cui da tempo era nota una certa insofferenza per il gruppo del quale faceva parte – entra quindi in Verona Domani, andando a rafforzare la lista di centrodestra presieduta a livello provinciale da Matteo Gasparato.

Come si diceva, Rigo diventa il terzo esponente della compagine civica, dopo il presidente del consiglio Mattia Leoni e il consigliere Nicolò Ferrari, responsabile della sezione sonese del movimento. Verona Domani vede così crescere il suo “peso” a livello numerico in tutte le sedi amministrative della provincia e continuano ad arrivare nuovi ingressi di consiglieri ed assessori da tutti i Comuni.

“Voglio mettere la mia visione e le mie competenze a disposizione del territorio che amo, con un occhio di riguardo alla frazione di San Giorgio in Salici, paese dove vivo e dove sono cresciuta. San Giorgio mantiene un potenziale attrattivo molto importante, potenziale ancora del tutto inespresso – ha commentato Katia Rigo – In Verona Domani ho trovato uno spazio di confronto rilevante, un gruppo coeso capace di trasmettere entusiasmo. Ringrazio il presidente Gasparato per avermi dato fin da subito la possibilità di mettere le mie competenze a servizio del progetto. Continuerò a supportare l’operato del Sindaco Mazzi fino alla naturale scadenza del suo mandato, ponendogli la mia fiducia. Allo stesso modo inizierò a lavorare con il gruppo Verona Domani in vista del progetto amministrativo 2023”.

“Sono felice ed orgoglioso dell’adesione del consigliere Rigo alla grande famiglia di Verona Domani per Sona – ha sottolineato Nicolò Ferrari – Una professionista seria e di assoluto livello, che in questi anni si è spesa con coraggio e passione per la nostra comunità. Il suo ingresso tra le nostre fila dimostra l’attenzione e la sensibilità che, come gruppo, abbiamo per le varie realtà del territorio, con un focus specifico sulla particolarità delle frazioni. Continueremo a crescere con questo approccio e metodo di apertura ed inclusione per dare ai nostri concittadini la possibilità di scegliere nel 2023 un interlocutore preparato e competente pronto a dare soluzioni e risposte concrete ai bisogni del territorio”.

Soddisfazione per il nuovo ingresso è stata espressa da Matteo Gasparato: “Prosegue il percorso di crescita e rafforzamento del movimento all’insegna dei valori di un centrodestra moderato e civico. Rigo rappresenta un esempio importante di una donna impegnata nell’amministrazione del suo territorio con dedizione e passione, dimostrando come la politica possa e debba essere unicamente al servizio dei cittadini. Verona Domani si conferma una forza civica fortemente radicata nei territori, una realtà provinciale ormai affermata, inclusiva, moderata e liberale”.

Nella foto Katia Rigo con Mattia Leoni, Matteo Gasparato e Nicolò Ferrari davanti al municipio di Verona.