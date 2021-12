Politica a Sona. La Lega diserta il consiglio comunale: “Mortificati i nostri diritti”. E attacca sindaco, presidente del consiglio e consigliere Ferrari

Non si placa lo scontro politico in consiglio comunale a Sona scaturito dalla nomina dei membri della commissione agricoltura durante il consiglio comunale del 23 novembre scorso. Scontro che, anzi, si intensifica con la decisione di oggi del gruppo consigliare di minoranza Lega-Salvini Premier di disertare il consiglio comunale previsto per stasera alle 18.

Cosa era successo? La Lega, che conta quattro consiglieri su cinque di minoranza, aveva candidato per la commissione agricoltura Egidio Roviaro, mentre Nicolò Ferrari di Verona Domani aveva indicato Michele Bianchi; solo uno poteva essere eletto membro della Commissione agricoltura. La maggioranza, d’altro canto, aveva candidato i due componenti che le spettavano “di diritto”: Marco Andreis e Andrea Venturelli.

Il copione non prevedeva l’intromissione della maggioranza nei voti della minoranza, pertanto il finale scontato vedeva l’elezione di Roviaro con quattro voti, mentre Bianchi si sarebbe dovuto aggiudicare un solo voto. Ma tutto era cambiato a seguito dell’azione di alcuni franchi tiratori della maggioranza, che avevano portato ad un esito differente: Roviaro si era aggiudicato tre preferenze, mentre Bianchi sei.

Da qui l’ira della Lega, che aveva accusato la maggioranza di aver contravvenuto “alle più elementari regole democratiche”. Il gruppo leghista ha anche presentato “un esposto alla Prefettura di Verona, chiedendo l’annullamento della delibera consigliare”.

Ma la questione non si è chiusa qui, come si diceva. Anzi.

Il gruppo consiliare Lega Salvini Premier, con le firme dei consiglieri Gaspare Di Stefano, Edgardo Pesce (nella foto di Mario Pachera) e Antonella Tortella (e quindi anche stavolta con la dissociazione del quarto consigliere del gruppo, Vanna Ghini) ha, infatti, scritto oggi al presidente del consiglio comunale Leoni e al sindaco Mazzi una comunicazione molto dura con la quale indica che “alla luce delle risultanze dell’ultimo consiglio comunale relative all’integrazione della Commissione Agricoltura, comunichiamo all’intero Consiglio Comunale la nostra indisponibilità a partecipare ai lavori dell’aula per le motivazioni già conosciute ma che riteniamo necessario esplicitare ulteriormente”.

“Nel suddetto consiglio comunale – proseguono i tre consiglieri di minoranza – è stato mortificato il diritto di rappresentanza della minoranza (o della maggioranza di essa) con un colpo di mano tanto più grave in quanto fatto col voto segreto, per la nomina del rappresentate di minoranza della suddetta Commissione. Noi siamo convinti che gran parte dei Consiglieri di maggioranza non abbiano approvato o siano stati tenuti all’oscuro di tale colpo proditorio. I sottoscritti Consiglieri Comunali ricordano che è stato inviato un esposto alla Prefettura di Verona per l’annullamento e la conseguente riforma di tale delibera”.

“E’ bene sottolineare che la maggioranza non può in nessun modo arrogarsi il diritto di scegliere il rappresentante di minoranza che più le aggrada, calpestando così le regole più elementari di convivenza democratica. Stupisce il silenzio del Sindaco che, da capo dell’amministrazione, avrebbe dovuto prendere le distanze dai quattro consiglieri che sostengono la sua maggioranza e che hanno palesemente falsato l’esito della votazione. Aggiungiamo che è venuto meno il ruolo di garanzia del Presidente del Consiglio Comunale che, pur facendo parte della maggioranza, per il ruolo a cui è stato chiamato, anche con i nostri voti, dovrebbe perlomeno sforzarsi di assumere comportamenti super partes e non entrare i giochetti di piccolo cabotaggio politico”.

“Noi chiediamo semplicemente che si faccia chiarezza all’interno dei rispettivi ruoli di maggioranza e di minoranza – proseguono i tre consiglieri di minoranza -: abbia il coraggio il consigliere comunale Ferrari Nicolò di dichiarare la sua appartenenza all’attuale maggioranza e di non fare, con il supporto di qualche regista più o meno occulto, la quinta colonna all’interno del gruppo di minoranza. Per onestà intellettuale ci corre l’obbligo di comunicare che nel nostro Gruppo non c’è posto per chi si è posto fuori dalla linea del Gruppo Consigliare Lega votando in maniera difforme alle indicazioni del Gruppo stesso (il consigliere Vanna Ghini, NdR). A differenza del Sindaco e del Presidente del Consiglio, noi abbiamo la correttezza di prendere pubblicamente le distanze anche da chi, dichiarandosi appartenente al nostro gruppo, ha contribuito alla scrittura di questa pagina vergognosa”.

“Ribadendo il concetto che la suddetta commissione agricoltura rischia di non vedere mai la luce in quanto composta in modo illegittimo, vogliamo augurarci che il Sindaco, il Presidente del Consiglio e i Consiglieri di maggioranza, assieme alla Giunta, verso i quali nutriamo stima a livello personale, facciano sentire la loro voce e si adoperino per porre fine a questa incresciosa situazione che danneggia l’immagine di tutto il Consiglio Comunale e della maggioranza in particolare. Ricordiamo che escludere più del 20% degli elettori del Comune di Sona dalla legittima rappresentanza consigliare, costituisce un vulnus unico nella storia del nostro Comune”.

“Noi comunque – concludono Di Stefano, Pesce e Tortella – non riteniamo in nessun modo rinunciare al nostro ruolo di rappresentanti eletti dai Cittadini del Comune di Sona e ribadiamo che continueremo ad esercitare questo ruolo con tutti gli strumenti di partecipazione democratica che ci vengono riconosciuti dalle leggi della nostra Repubblica”.