Politica a Sona. Il consigliere Moletta: “La scelta del candidato sindaco va decisa di squadra. E io sono a disposizione”

Concludiamo il viaggio all’interno della politica sonese con l’intervista al consigliere di maggioranza Maurizio Moletta. Il filo conduttore tra queste interviste è l’idea di ampliare il tavolo di discussione politica, raccontare la coralità dei punti di vista interni ed esterni dalla cabina di regia del nostro Comune, dalla minoranza alla maggioranza.

Pur essendosi candidato nel 2018 come un’alternativa al sindaco Mazzi e avendo esercitato una (blanda) opposizione dai banchi della minoranza per due anni, Moletta siede tra le fila della maggioranza da circa un anno. Ed è proprio su questo tema che inizia la nostra intervista.

In un’intervista al Baco nel 2019 giudicò l’amministrazione del sindaco Mazzi dopo oltre un anno di secondo mandato come “piatta”. Conferma ancora questa affermazione?

Mi ricredo su quanto ho detto: dopo essere passato in maggioranza, e toccando con mano il lavoro dell’attuale amministrazione, confermo che i progetti e la volontà di attuarli ci sono. Purtroppo la burocrazia e il periodo del Covid hanno pesantemente rallentato le procedure di realizzazione.

Da qualche anno porta avanti una comunicazione poco efficace tra politica e uffici comunali. Inoltre, nelle interviste ai consiglieri di minoranza Bonometti, Di Stefano e Ferrari viene condivisa la medesima tesi: se le commissioni consiliari funzionassero meglio, forse non si verificherebbero i rallentamenti di cui mi ha parlato.

Io mi ritengo assolutamente favorevole alle Commissioni consiliari, in quanto le considero un atto di massima democrazia. Certo, possiamo sempre fare meglio, puntando sull’approccio costruttivo.

Come?

Si può migliorare coinvolgendo più assessorati, visto che certe materie, come l’ecologia e l’agricoltura, sono intrecciate fra loro. Pertanto, alle convocazioni della neo-costituita commissione Agricoltura, di cui faccio parte, si potrebbe far intervenire anche l’assessore con delega all’ambiente affinché possa nascere una maggior sinergia amministrativa. E quindi lavorare meglio.

Come raccontato dal consigliere Ferrari, tuttavia, è successo proprio il contrario: pur comunicando la presenza dell’assessore Cimichella alla convocazione di una Commissione, il dialogo è stato tutt’altro che efficiente, visto che i consiglieri di minoranza non si sono presentati.

Io penso che comunque l’assessore di riferimento debba essere sempre presente, o lui o un suo delegato. Questo per dare un aiuto immediato e concreto alla commissione. Se fossi stato in minoranza, non troverei giustificazioni valide per assentarmi in occasioni simili, visto che il mio contributo vuole essere il più possibile costruttivo e sempre al servizio del cittadino.

E sugli uffici?

Gli uffici sono un ambito a sé state, dato che ogni assessore, in base alle deleghe in suo possesso, dialoga con i suoi funzionari di riferimento. E qui torniamo al punto di partenza: possono esserci delle materie che coinvolgono più di un ufficio; pertanto, favorire il dialogo in varie forme e contesti è un ottimo punto di partenza per amministrare in tempistiche efficienti.

Torniamo al tema delle commissioni consiliari. Come ha accennato, è nata da poco la commissione agricoltura. C’è sul tavolo già qualche iniziativa a sostegno di quegli agricoltori che recentemente hanno subìto anomale gelate?

Già il giorno successivo alla gelata ho avuto un contatto telefonico sia con l’assessore Catalano sia con Andrea Marconi, presidente della Coldiretti di Sona. Tramite l’assessorato all’agricoltura e con tutte le associazioni di categoria abbiamo subito segnalato il fenomeno ai vari organi regionali competenti. Creare una sinergia con gli enti preposti è uno dei compiti della Commissione, che si occuperà anche di favorire l’erogazione di Ristori, con la R maiuscola, a favore degli agricoltori.

Possiamo aspettarci, dunque, un contributo da parte del Comune verso gli agricoltori colpiti da eventi atmosferici avversi?

Si potrebbe pensarlo, ma la vedo difficile. Il Comune potrà sicuramente contribuire verso gli organi preposti ed eventualmente farsi da garante nei confronti degli agricoltori colpiti. Un’idea, comunque, da non escludere totalmente ed eventualmente da formulare in forme diverse, anche in collaborazione con uffici diversi, come tributi ed economato.

A quali altri ambiti può applicarsi la commissione agricoltura?

La Commissione tocca a 360 gradi la vita della nostra comunità, dall’economia all’ambiente, dalla cultura al turismo. In un’ottica eco-sostenibile possiamo pensare a un turismo agronomico: le nostre frazioni possiedono zone bellissime da sfruttare e valorizzare, anche grazie a guide turistiche locali.

La cultura e la ristorazione sono stati due ambiti duramente colpiti dalla crisi del Coronavirus e, come ci hai raccontato in precedenti interviste, devono essere due componenti da abbinare per avere un valore aggiunto economico. Sul tavolo dell’amministrazione comunale c’è qualche progetto per la prossima estate?

Mi sento spesso con l’assessore Bianco e stiamo valutando qualcosa di diverso e che abbia un ritorno sotto altri profili. Quindi, ad esempio, una rappresentazione teatrale abbinata alla cultura enogastronomica del nostro territorio, in mezzo alla natura e in tutta sicurezza. Una sorta di ritorno alle origini dopo oltre un anno di pandemia.

Ci può anticipare qualcosa?

Al momento no, siamo ancora in una fase progettuale. L’importante, comunque, è concretizzare nel piccolo le nostre idee e dare avvio a quello che ritengo un importante e significativo progetto, anche di rivisitazione della nostra economica locale.

Chiudiamo l’intervista con il capitolo politico: cosa ci dice sulle prossime elezioni nel 2023? Sostenitore dell’attuale maggioranza o candidato sindaco?

Posso dire che con il sindaco Mazzi ho sempre avuto un ottimo rapporto e dialogo, anche prima del mio passaggio in maggioranza. Al momento non c’è nessuna prima donna o primo uomo, ma se ne dovrà parlare nel gruppo e, come in una squadra, scegliere la persona più adatta nei panni del primo cittadino. Come dico sempre, per fare il sindaco bisogna sentirselo e avere la vocazione, non dev’essere una mera opportunità calata dall’alto.

Oggi lei se lo sente?

Certo. E mi metto a disposizione della squadra.

Allarghiamo il perimetro politico: il prossimo anno ci saranno le elezioni a Verona. Una vittoria di Flavio Tosi, di cui lei è sempre stato sostenitore, potrebbe cambiare gli equilibri politici locali e, quindi, la sua scelta di candidarsi indipendentemente dall’orientamento della maggioranza?

Come dico sempre, io sono a servizio della cittadinanza; perciò, la mia vicinanza politica a un possibile futuro sindaco non costituirà maggior potere contrattuale per la mia candidatura. E confermo che Flavio mi ha sempre lasciato carta bianca in merito alle scelte che ritenevo più opportune, non mi ha mai messo il bastone fra le ruote e mi ha sempre appoggiato. A mia volta, sarei felicissimo se vincesse, credo che abbia ottime possibilità.