Politica a Sona. Il consigliere della Lega Di Stefano: “Il sindaco comunica molto fumo ma sotto vi è poco arrosto”

Continua l’approfondimento del Baco nella minoranza politica sonese. Non si tratta di un viaggio dettato solo dal senso della par condicio o al fine di conferire una maggiore coralità alle voci del Consiglio comunale, ma anche di ascoltare chi ha già ricoperto ruoli amministrativi in passato e oggi siede sui banchi dell’opposizione.

Dopo l’intervista al Consigliere, e già sindaco, Flavio Bonometti, contattiamo il Consigliere leghista Gaspare Di Stefano, che fu Assessore e Vice Sindaco rispettivamente nelle amministrazioni dello stesso Bonometti e di Gualtiero Mazzi.

In uno scorso Consiglio comunale ha attaccato la maggioranza del sindaco Mazzi affermando che, se ci fosse stata una sinergia con la minoranza, “tanti errori di percorso e tante omissioni non si sarebbero verificate”. A cosa si riferiva precisamente?

Messe da parte le polemiche della gestione ordinaria della Cosa comunale, ci siamo messi a disposizione dell’Amministrazione per affrontare l’emergenza economica e sociale del Coronavirus, senza, tuttavia, essere coinvolti. Se le commissioni consiliari funzionassero in maniera seria ed efficace, le tempistiche dei Consigli comunali sarebbero sicuramente più efficienti, si avrebbe modo di approvare misure più significative e arricchire di contenuti gli argomenti sul tavolo. Soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria.

In concreto a cosa si riferisce?

Premesso che credo che in quest’ultimo anno il nostro sindaco abbia svolto un ruolo notarile, al di là della sovraesposizione mediatica. Capisco che gestire un bilancio comunale non è semplice, ma avremmo potuto stanziare delle proposte di aiuti economici alle fasce sociali più colpite. Le misure messe in campo erano per lo più contributi statali o regionali, ma dalle casse comunali si poteva attingere di più.

Immagino che per voi rimangano valide le proposte formulate lo scorso giugno.

Esattamente. A sostegno di quanto ho detto, segnalo che in uno degli ultimi Consigli comunali è stata confermata la tassa di soggiorno nel Comune di Sona. Se quest’ultimo provvedimento fosse stato citato in commissione, probabilmente sarebbe stato quantomeno smussato.

Il gettito fiscale delle tasse di soggiorno è, tuttavia, minimo a fronte di tutte le altre entrate tributarie.

In un periodo pandemico come questo credo che confermare la tassa di soggiorno sia una mancanza di sensibilità, a prescindere dal peso nel bilancio comunale. Ma ho un altro esempio.

Cioè?

Aver tenuto la fascia di esenzione all’addizionale IRPEF dell’8 per mille per i redditi fino a 10 mila euro. In questo momento, a nostro avviso, non è stata una scelta molto azzeccata: si sarebbe potuto alzare la soglia ai redditi fino a 15 mila euro, ad esempio. Si tratta, dunque, di piccoli segnali o accorgimenti che valeva la pena mettere in campo accanto alle proposte che avevamo formulato.

Non è la prima volta, tuttavia, che la minoranza presenta mozioni meramente politiche e ideologiche. Ricordo, ad esempio, la presa di posizione a favore di Salvini quando fu rinviato a processo o contro il ddl Zan. Il fatto di presentare in Consiglio contenuti politico-ideologici che escono dal perimetro comunale forse non agevola il dialogo con la maggioranza, non crede?

Il Consiglio comunale rappresenta il momento più alto della politica a livello locale. Da una parte, ci sono procedure amministrative a favore del cittadino che non conoscono steccati ideologici; dall’altra, ci sono dei temi che travalicano il perimetro comunale ma che hanno comunque una ricaduta sul territorio. Cito, ad esempio, il tema dell’autonomia della Regione Veneto, su cui noi come Lega e Progetto Comune ci siamo spesi molto, a differenza del sindaco o della maggioranza. Su questi temi è normale che ci siano delle divisioni, ma è comunque necessario parlarne. Un cittadino di Sona è anche un cittadino italiano e ha diritto di conoscere le posizioni dei vari schieramenti politici anche su temi di più ampio respiro. Sui meccanismi del Consiglio comunale ho un’ultima considerazione.

Prego.

Sulla rotazione della figura del Vice Sindaco. Premesso che credo si tratti di un unicum nel panorama politico veronese, manifesto comunque il piacere di constatare che l’incarico sia affidato a una donna (Elena Catalano, NdR), dato che la presenza femminile è spesso penalizzata in molteplici contesti. Non capitava, infatti, dai tempi della dottoressa Maria Rosa Morone durante l’amministrazione di Franco Conti dal 1995. Però, ecco, questa rotazione annuale, non me la spiego, se non per il fatto che questa scelta possa ridimensionare delle personalità che possono essere un riferimento per la comunità. Non vorrei che fosse il tentativo del sindaco di monopolizzare attorno a sé l’attività amministrativa, non volendo ulteriori e validi interlocutori della sua squadra, come, ad esempio, Gianmichele Bianco, che, a mio avviso, è una delle figure più rappresentative della maggioranza, nonostante uno scontro molto duro che ebbi con lui qualche anno fa.

Al netto di queste sue personali considerazioni, quale ritiene siano le priorità che, per quanto di competenza, debba avere oggi l’amministrazione comunale?

Io sono convinto che l’Amministrazione comunale ci metta il meglio, ma penso debba scendere dal piedistallo, soprattutto il sindaco: non mi pare che il nostro Comune abbia fatto progressi rispetto a quando non sono più stato amministratore; la sensazione è venga comunicato più fumo che arrosto, più un apparire che essere.

Che esempi porta a sostegno della sua tesi?

Ad esempio, nella consueta intervista di fine anno il sindaco Mazzi ha affermato che una maggior acquisizione immobiliare è un’azione di lungimiranza amministrativa. In realtà prima di lui si è mosso qualcun altro: a Sona il palazzo delle Poste con tutti i servizi annessi, tra cui uffici, ambulatori e sala civica, è stato acquisito durante l’amministrazione Bonometti; e non mi pare ci siano stati molti sforzi in merito alla vicenda della farmacia di San Giorgio in Salici.

Numeri alla mano, tuttavia, acquisizioni immobiliari durante questi due mandati di Mazzi ci sono state.

L’unica opera significativa realizzata in questi ultimi anni è una scuola elementare costruita a metà presso la frazione di Lugagnano. Ecco, nonostante l’attivismo e questo incessante apparire del nostro sindaco, non credo che abbia reso il nostro Comune migliore sotto il suo mandato. Se, invece, me lo dimostreranno con i fatti, sarò il primo a riconoscerlo.

La ormai definitiva chiusura della discarica Cà di Capri, il recupero dei contributi necessari e l’istanza di sequestro per l’avvio della messa in sicurezza della Sun Oil sono fatti, però, che attestano dei traguardi raggiunti.

Riguardo alla vicenda Cà di Capri non mi pare ci siano azioni eclatanti da parte della maggioranza, ma una fisiologica continuità rispetto a quanto già fatto nelle amministrazioni in cui ero presente in qualità di Assessore o Vice Sindaco.

E sulla Sun Oil, tema di cui parliamo sul numero del Baco in distribuzione da sabato 26 marzo?

Su questo nutro forti perplessità: durante l’amministrazione Bonometti il sito è stato sequestrato e con Gualtiero Mazzi la custodia della Sun Oil è rimasta in capo al Comune. Il dissequestro della Sun Oil, avvenuto anche per una certa inerzia amministrativa, rende più difficili le operazioni di bonifica. Con l’amministrazione Bonometti avevamo dato avvio a una procedura virtuosa per cui chi aveva effettuato dei conferimenti nelle cisterne doveva ritirare i contenuti. Per una serie di motivi questo atto non è stato più perseguito, ma non abbiamo perso la custodia delle cisterne.

Mi piacerebbe chiudere l’intervista con una domanda più generica.

Certo.

Durante la campagna elettorale a Sona a maggio 2018 lei espresse una posizione molto favorevole al primo Governo Conte, quello giallo-verde, in quanto più vicino alle volontà ed esigenze popolari. Sul governo politico-tecnico di Mario Draghi che opinione ha?

Faccio una premessa: sono convinto che stiamo vivendo un periodo di decadimento della classe politica, che fatica di essere all’altezza di numerose situazioni. Quella di oggi è una situazione che definirei “di guerra”, e ritengo che tutte le forze politiche debbano essere chiamate a condividere lo sforzo di risollevare il Paese da una crisi sanitaria, economica e sociale. Ritengo che la figura di Mario Draghi possa fare sintesi fra le varie anime politiche in Parlamento e che sia di indiscusso valore. Una sicurezza sotto molteplici profili.