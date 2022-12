Politica a Sona: Il Comune: “I manifesti della Lega sono stati tolti perché abusivi per un difetto di forma”

È notizia di circa due settimane fa il durissimo attacco che la Lega di Sona ha sferrato al sindaco Gianluigi Mazzi e alla maggioranza in merito all’ampliamento del museo degli Alpini di Lugagnano. Un progetto che richiederebbe uno sforzo finanziario non indifferente, pari a 715 mila euro: “Che vogliano fare concorrenza al Louvre?” recita il manifesto.

Il progetto dell’ampliamento del museo storico consiste nella realizzazione di un nuovo volume adiacente a quello esistente, in prossimità dell’ufficio delle Poste. L’ampliamento si svilupperà su piano interrato, terra e primo e sarà destinato ad ospitare una grande sala espositiva e uno spazio civico al servizio della comunità.

Benché sui social la foto e la scansione dei manifesti sia stata condivisa più volte e tuttora presente, le pubbliche affissioni hanno avuto vita breve in quanto, fanno sapere dal Comune, vi era “assenza del bollo a calendario sui manifesti stessi, che risultavano conseguentemente privi dell’indicazione leggibile dell’ultimo giorno di esposizione al pubblico”. Si tratta, dunque, di un vizio di forma che rimane imputabile non tanto al committente (ossia il consigliere leghista Edgardo Pesce), bensì alla ditta concessionaria incaricata all’affissione.

È opportuno sottolineare, infine, che il pagamento del servizio di affissione, nonostante sia stato regolarmente versato tramite bollettino PagoPA, “non coincideva con il tributo dovuto in base al numero dei manifesti da affiggere”, come spiegano dal Comune: il numero dei manifesti rendicontato è pari a 50, mentre i manifesti effettivamente affissi sono stati 39, usufruendo di uno sconto commerciale.

Alla luce del tariffario in vigore, è stata, dunque, registrata una minor entrata di quanto effettivamente spettante, comportando – indicano dal Comune – l’abusività dei manifesti affissi.

L’assenza del bollo a calendario e l’affissione “abusiva” hanno indotto la responsabile del settore programmazione finanziaria e tributi a disporre la rimozione dei manifesti pochi giorni dopo la loro affissione, senza avvisare direttamente il committente.

La polemica sembra non essersi placata in consiglio comunale di lunedì 28 novembre, dato che il Consigliere Pesce lamentava quest’assenza di comunicazione da parte del sindaco o degli uffici comunali nei suoi confronti o verso il concessionario, auspicando la regolarizzazione di eventuali abusività rilevate.

“Supportato dal gruppo consiliare, dal direttivo locale e provinciale – ha dichiarato duramente Pesce –, mi riservo di adire a vie legali per la tutela dei nostri diritti e della nostra immagine. Inoltre, prepareremo un esposto alla Corte dei conti per l’eventuale danno erariale relativo, appunto, ai 715 mila euro del museo”.

Senza scendere nel merito dell’attacco politico nei confronti della maggioranza, è doveroso fare luce e chiarezza su un passaggio decisamente non vero all’interno del volantino della Lega: bastava rileggere la delibera di giunta del 26 aprile scorso, in cui veniva approvata la fattibilità tecnico-economica dell’ampliamento della baita, per accorgersi che il vicesindaco Gianfranco Dalla Valentina risultava l’unico assente e di certo non parte attiva nella decisione di spesa, a differenza di quanto si legge sul manifesto.