Politica a Sona: E’ Vanna Ghini della Lega (e non Scandola) a subentrare a Flavio Bonometti

Le dimissioni dell’ex consigliere di minoranza Flavio Bonometti di Progetto Comune, annunciate allo scorso Consiglio comunale e rassegnate ufficialmente nella giornata di ieri, sembravano presagire uno scenario certo e lineare: a Bonometti sarebbe subentrato il primo dei non eletti con il maggior numero di preferenze ottenute all’interno della lista di riferimento.

Nello specifico, scorrendo la lista dei candidati di Progetto Comune, il ruolo di consigliere di minoranza sarebbe toccato a Fernando Scandola, che ha capitalizzato 56 preferenze alle scorse elezioni.

Ma qui il colpo di scena: il passaggio verso la direzione prospettata anche dallo stesso Bonometti è stato interrotto dagli intricati meccanismi che regolano la politica. Trattandosi delle dimissioni di un consigliere di minoranza eletto come “candidato sindaco ‘miglior perdente’, il seggio va assegnato al candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto nella lista che, tra quelle collegate al candidato sindaco miglior perdente dimissionario o non collegate, ha riportato il quoziente più alto fra quelli non utilizzati per l’assegnazione dei seggi”.

Nel 2018 Bonometti era, infatti, il candidato sindaco della coalizione di Progetto Comune e Lega–Salvini premier; pertanto, il seggio vacante dev’essere attribuito tenendo conto anche di quest’ultima lista. La prima posizione dei non eletti all’interno del gruppo leghista appartiene a Vanna Ghini (nella foto in alto con Matteo Salvini), che nel 2018 ha ottenuto 57 preferenze, una in più di Scandola.

Stando così le cose, il seggio lasciato da Bonometti passerebbe a Ghini, e il baricentro politico della minoranza si sposterebbe verso la Lega, che conterà quattro Consiglieri su cinque tra i banchi dell’opposizione: Ghini siederà accanto ai leghisti Gaspare Di Stefano, Edgardo Pesce e Antonella Tortella, e a Nicolò Ferrari del gruppo Verona Domani per Sona.