Politica a Sona. Dalla Pellegrina di FdI: “Alle prossime amministrative il centrodestra correrà unito”

Si registra un momento di vivace fermento all’interno del quadro politico locale in vista delle prossime elezioni comunali nella tarda primavera. Fermento, tuttavia, che recentemente riguarda soprattutto il lato civico delle politica locale, come la freschissima alleanza fra la neonata “Scelta per Sona” capitanata da Simone Caltagirone e “Sona domani” (sezione locale del movimento civico provinciale “Verona Domani”), già entrata dallo scorso autunno nel vivo della campagna elettorale.

Ma anche sul fronte politico si sta muovendo qualcosa, soprattutto fra i partiti del centrodestra, come ci ha già anticipato in questa intervista l’ex sindaco Gualtiero Mazzi, oggi Segretario della Lega di Sona. Il Baco prosegue, dunque, l’approfondimento politico all’interno del centrodestra sonese in vista delle prossime elezioni comunali: in questa intervista sentiamo Alberto Dalla Pellegrina (nella foto di Mario Pachera), presidente del circolo sonese di Fratelli d’Italia, costituito il 30 luglio del 2021.

Quale bilancio dopo un anno e mezzo dalla vostra costituzione?

Abbiamo registrato un interesse da parte della cittadinanza nei confronti del nostro circolo, cui si sono iscritti circa cinquanta militanti. Pur non essendo presenti in Consiglio comunale, ci stiamo comunque confrontando con i nostri concittadini e captando le tematiche più sentite.

Ossia?

La sicurezza in primo luogo. Riteniamo, infatti, che, qualora ci sia la possibilità, sia necessario ampliare l’organico dei nostri vigili per avere una maggior presenza nelle quattro frazioni del nostro Comune, magari anche nell’orario notturno. Da implementare, inoltre, il funzionamento e il numero delle telecamere nel Comune, visto che a Palazzolo, ad esempio, qualcuna non funziona da oltre dieci anni.

Segnalo, però, che i motivi dell’assenza di una caserma dei carabinieri nel nostro Comune non è attribuibile all’attuale amministrazione: bisognerebbe risalire al mandato di Gualtiero Mazzi.

Non credo che la colpa sia attribuibile all’amministrazione di Mazzi Gualtiero: erano gli anni della crisi economica, e il nostro Comune, fra maggiori oneri e minori entrate, soffriva di 300-400 mila euro in meno all’anno. A questo aggiungo anche il problema della sicurezza degli edifici scolastici, in particolare di Sona, San Giorgio e Palazzolo, che necessitano di adeguamenti sismici ed energetici.

Non so se ha letto l’intervista di fine anno al sindaco Mazzi: gli interventi alle scuole sono previsti nel piano triennale delle opere, alcune risorse economiche sono già state impegnate, e per la scuola di Palazzolo, fra l’altro, è previsto un contributo di 2 milioni di euro dal PNRR.

Ecco, speriamo allora che questi fondi vengano erogati.

Ci sono temi divergenti con l’attuale amministrazione? Che opinione ha dei due mandati del sindaco Mazzi Gianluigi?

La fortuna di cui ha goduto l’attuale amministrazione comunale è data da una non indifferente capacità di spesa, che si aggirava tra gli 8 e 12 milioni, grazie agli avanzi di bilancio comunale accumulati durante il mandato dei predecessori Mazzi Gualtiero (dal 2008 al 2013, NdR) e Flavio Bonometti (dal 2003 al 2008, NdR). Grazie a questo “bottino” l’amministrazione di Gianluigi Mazzi ha potuto realizzare anche le opere in cantiere dei suoi predecessori, come l’isola ecologica a Sona o le scuole a Lugagnano.

A parte il fatto che quella sugli avanzi di bilanci è una critica cui il sindaco Gianluigi Mazzi aveva già risposto nella nostra videointervista in occasione delle elezioni comunali del 2018. Ma prendiamo la scuola Anna Frank di Lugagnano come esempio: i soldi saranno anche stati quelli risparmiati dalle amministrazioni precedenti, ma la progettualità appartiene alla presente amministrazione.

Sì, però ritengo che non sia tutta farina del loro sacco, non hanno avuto una visione completa del territorio.

Mi pare una critica molto debole e generalizzata. Cosa, allora, avrebbero potuto fare di più o cosa hanno fatto di sbagliato?

Se l’acquisizione dell’area ex Agripol, oggi Casa di Alice, fosse stata effettuata seguendo il MasterPlan dell’amministrazione Mazzi Gualtiero, oggi nelle casse comunali ci sarebbe circa un milione di euro in più, scambiando l’area del campo da calcio vicino all’acquedotto in via Stadio a Lugagnano.

Come in tutti gli scambi, però, da una parte si dà, dall’altra si toglie. Vi sono altri punti?

Alcune opere potevano non subire ritardi, come la rotonda al Bosco di Sona, già prevista nel PAT della precedente amministrazione: ripresentare il PAT ha allungato le tempistiche.

Sempre nell’intervista di fine anno il sindaco ha dichiarato che il Comune sta facendo la sua parte, visto che è in trattativa con terzi e l’opera è già finanziata. Quindi non mi pare ci sia divergenza su questo punto. Altre critiche?

L’ampliamento del museo della baita degli alpini di Lugagnano.

Ecco, di questo criticate l’importo di 715 mila euro per realizzare i lavori o la scelta politica di investire in quella struttura?

L’importo di 715 mila euro, soprattutto in questo periodo storico, poteva essere investito in un’altra maniera.

Cioè come?

Potevano essere destinati, ad esempio, alla Casa di Alice. Dispiace, infine, che quello che doveva rimanere, a mio avviso, all’interno di un dibattito politico, salvaguardando i diritti di libertà ed espressione, si sia poi aggravato con denunce e ricorsi. Strappare quei manifesti è stata una caduta di stile da parte dell’attuale amministrazione, e come circolo di Fratelli d’Italia manifestiamo vicinanza e solidarietà ai nostri alleati della Lega.

Quella legata ai manifesti è una vicenda ancora in corso. Torniamo all’importo di 715 mila euro, che ritenete esoso. Non è stato, allora, un costo sproporzionato anche la realizzazione dei due dossi a Mancalacqua, pari a 120 mila euro?

Non essendo stato all’interno dell’amministrazione (di Mazzi Gualtiero, NdR) che li ha realizzati, mi è difficile scendere nel merito. Ritengo, comunque, che alla base della scelta ci siano dei motivi di sicurezza e viabilità.

Come vi presenterete alle prossime elezioni? Avete già un candidato?

A breve ci presenteremo alla cittadinanza come centrodestra unito, con un programma condiviso e un candidato unico, che sappia mantenere unito tutto il polo del centrodestra. In merito a questi punti ci stiamo ancora confrontando con gli alleati, sia partiti sia liste civiche.

Ma l’area Tosiana di Forza Italia, come abbiamo scritto sull’ultimo numero del Baco, non appoggia il candidato sindaco Dalla Valentina?

Da Claudio Melotti, coordinatore provinciale di Forza Italia, non abbiamo ricevuto comunicazioni ufficiali in merito. La nostra volontà, comunque, è quella di non ripetere l’esito delle elezioni a Verona: presentarsi disuniti sarebbe un errore da non ripetere.

Non mi ha citato le tre grandi questioni ambientali del nostro territorio: Sun Oil, Cà di Capri e Matco.

Sulla Sun Oil non ho particolari critiche verso l’attuale amministrazione, se non sulla comunicazione: gli svuotamenti dei silos non sono iniziati grazie agli interventi dell’amministrazione di Gianluigi Mazzi, ma stanno avvenendo in continuità con quanto fatto anche durante le amministrazioni di Bonometti e Mazzi Gualtiero. La speranza è che il sito venga bonificato il prima possibile.

Sulla Cà di Capri?

Come centrodestra crediamo che sia necessario fare riferimento agli accordi sottoscritti nel 2017 tra ditta, comitato, Legambiente e Comune. Quindi, condividiamo la scelta della Regione di non accogliere la richiesta di Rotamfer.

Ultimo punto sulla Matco.

Riteniamo debba esserci un continuo controllo sugli impatti ambientali provocati dalla ditta e, qualora il problema degli odori persista, di valutare attraverso un tavolo di confronto tra la futura amministrazione, la Regione, la Provincia e la ditta stessa lo spostamento della struttura in un sito del Comune più idoneo e sicuro.

Nel programma del circolo di Fratelli d’Italia ci sarà un capitolo dedicato al sociale?

Ci sarà indubbiamente una sezione nel nostro programma finalizzata ad aiutare e favorire le associazioni. Riteniamo, inoltre, che sia fondamentale coinvolgere i giovani in attività di cittadinanza attiva e avvicinarli all’attività politica.

Tuttavia, nell’ultimo anno e mezzo non si sono apprese notizie di coinvolgimento di giovani nel circolo di Fratelli d’Italia di Sona. Né attività di tesseramento o promozione del partito.

Dei nostri cinquanta iscritti, tredici sono “under 35”, quindi siamo un gruppo omogeneo e rappresentativo. A breve inizieremo la campagna elettorale, organizzando serate in tutte le frazioni del nostro Comune per spiegare il programma su cui stiamo lavorando.

Le consulte di frazione sono uno strumento sociale e di cittadinanza attiva attivato dalla presente amministrazione. Lo condividete? Ed eventualmente lo rinnoverete se foste eletti?

Le consulte sono uno strumento utile e funzionale, anche se ancora poco percepite dalla cittadinanza. Credo debbano essere implementate affinché assumano l’efficacia delle circoscrizioni a Verona.